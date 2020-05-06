В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 670 пациентов

"На 6 мая в больнице 671 человек (в том числе 20 - в реанимации), из них: 254 человека с COVID/190 случаев подтверждено лабораторно, из них: 31/21 ребенок, 46/46 беременных, рожениц и родильниц, 15/7 человек в хирургическом отделении, 8/8 пациентов в реанимации (на ИВЛ 3)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.