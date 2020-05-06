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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T09:25
https://ria.ru/20200506/1571009608.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 670 пациентов
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РИА Новости

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 670 пациентов

09:25 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у машины скорой помощи
Медицинский работник у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 670 человек проходят лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве, сообщила ее главврач Светлана Краснова.

"На 6 мая в больнице 671 человек (в том числе 20 - в реанимации), из них: 254 человека с COVID/190 случаев подтверждено лабораторно, из них: 31/21 ребенок, 46/46 беременных, рожениц и родильниц, 15/7 человек в хирургическом отделении, 8/8 пациентов в реанимации (на ИВЛ 3)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.

По ее словам, за минувшие сутки в больницу поступили 32 человека, из них 13 с COVID-19, выписаны 44 человек.
На прошлой неделе количество пациентов в ИКБ №2 доходило до 786.
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