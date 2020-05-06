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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T09:26
https://ria.ru/20200506/1571009553.html
В России провели более 4,6 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

В России провели более 4,6 миллиона тестов на коронавирус

09:23 06.05.2020 (обновлено: 09:26 06.05.2020)
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 4,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 227 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 4,6 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 227 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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За последние сутки в России провели 173 тысячи тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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