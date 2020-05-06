Трамп назвал прогнозы о большом числе жертв COVID-19 ошибочными

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент Президент Дональд Трамп назвал ошибочными модели, на основании которых университет Джонса Хопкинса и Вашингтонский университет прогнозируют смертность от коронавирусной инфекции в США . Об этом сообщает телеканал ABC

Согласно прогнозу института оценки и измерения показателей здоровья при университете штата Вашингтон , к 4 августа число смертей от COVID-19 может достигнуть отметки в 134 475. Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников, со своей стороны, предполагает, что число ежедневных смертей к июню может увеличиться почти в два раза.

"Эти модели так сильно ошибались с самого первого дня. <...> И они продолжают выстраивать новые модели, и они также ошибочны", — заявил Трамп в интервью корреспонденту телеканала.

Он добавил, что эти модели не учитывают мер по смягчению негативных последствий пандемии, которые предпринимают власти.

При этом 3 мая Трамп увеличил собственный прогноз по числу жертв коронавируса в США. Если раньше он говорил о том, что умрут порядка 50 тысяч американцев (истинная цифра уже на треть больше), то в интервью Fox News оценил потери в 80-100 тысяч человек.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 71 тысячи человек, почти 190 тысяч вылечились.