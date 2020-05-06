Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:27
https://ria.ru/20200506/1571009473.html
Трамп назвал прогнозы о большом числе жертв COVID-19 ошибочными
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479773_0:57:3072:1785_1036x0_80_0_0_398ad683ae6110033197b896fdfc7c7d.jpg
РИА Новости

Трамп назвал прогнозы о большом числе жертв COVID-19 ошибочными

09:20 06.05.2020 (обновлено: 11:27 06.05.2020)
6817
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент Дональд Трамп назвал ошибочными модели, на основании которых университет Джонса Хопкинса и Вашингтонский университет прогнозируют смертность от коронавирусной инфекции в США. Об этом сообщает телеканал ABC.
Согласно прогнозу института оценки и измерения показателей здоровья при университете штата Вашингтон, к 4 августа число смертей от COVID-19 может достигнуть отметки в 134 475. Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников, со своей стороны, предполагает, что число ежедневных смертей к июню может увеличиться почти в два раза.
Фельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
5 мая, 18:40Распространение нового коронавируса
Трамп прокомментировал прогноз NYT об ухудшении ситуации с COVID-19 в США
"Эти модели так сильно ошибались с самого первого дня. <...> И они продолжают выстраивать новые модели, и они также ошибочны", — заявил Трамп в интервью корреспонденту телеканала.
Он добавил, что эти модели не учитывают мер по смягчению негативных последствий пандемии, которые предпринимают власти.
Пациент в машине скорой помощи в Нью-Йорке
23 апреля, 12:24Распространение нового коронавируса
В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
При этом 3 мая Трамп увеличил собственный прогноз по числу жертв коронавируса в США. Если раньше он говорил о том, что умрут порядка 50 тысяч американцев (истинная цифра уже на треть больше), то в интервью Fox News оценил потери в 80-100 тысяч человек.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 71 тысячи человек, почти 190 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
252631305
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Нефтетанкеры вдоль побережья южной части штата Калифорния
Две недели до апокалипсиса: для нефти больше нет места
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов объяснил отказ от раздачи "вертолетных денег" в кризис
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Медицинские сотрудники
Эксперт назвал причину более высокой смертности у мужчин от COVID-19
Принципиальная схема прототипа микроволнового воздушного плазменного двигателя
Китайские ученые создали прототип реактивного двигателя на воздухе
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
Американский переворот в Венесуэле провалился
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Полная луна в небе над Москвой
Эксперт предположил, почему США не берут Россию в лунный проект
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Снимок коронавируса COVID-19, опубликованный Роспотребнадзором
У коронавируса нашли опасную мутацию
Генерал Андрей Власов вместе с немецкими офицерами принимает парад частей РОА
Историк объяснил, почему власовцы участвовали в пражском восстании
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Силуанов объяснил, почему россияне не получат "вертолетные деньги"
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
Лента новостейМолния