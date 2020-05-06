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Религия и мировоззрение
2020-05-06T09:21
https://ria.ru/20200506/1571009445.html
Три человека госпитализированы из-за попытки захвата храма УПЦ на Украине
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570483246_0:0:2200:1238_1036x0_80_0_0_306d4cb691b9a30c90f970d4885f4d6b.jpg
РИА Новости

Три человека госпитализированы из-за попытки захвата храма УПЦ на Украине

09:21 06.05.2020
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкУчастник марша по случаю годовщины образования УПА
Участник марша по случаю годовщины образования УПА
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Сторонники неканонической "новой церкви" предприняли попытку захвата храма Архистратига Божьего Михаила канонической Украинской православной церкви в селе Задубровка Черновицкой области, три прихожанина попали в больницу, сообщил во вторник иерей УПЦ Виталий Дуров.
По словам Дурова, попытки захвата храма сторонниками "новой церкви" происходят уже около года. На момент нападения, которое было осуществлено в понедельник после известия о смерти настоятеля, на территории находились около десяти мужчин и женщин. Попытку захвата осуществляли несколько групп. Одна группа спилила дерево, перегородив дорогу в село, другая отключила электроснабжение населенного пункта, а на территорию храма ворвались 40 человек в балаклавах.
"Трех людей доставили в больницу. Один из них в тяжелом состоянии – ночью он перенес операцию на глазу. Самое главное, так называемый священник ПЦУ (Православная церковь Украины, раскольническая организация - ред.) собственноручно перекрывал другой подъезд к селу, не пропуская даже скорую", - заявил Дуров в эфире телеканала NewsOne.
Иерей отметил, что на место происшествия полиция прибыла вовремя и храм удалось отстоять. Начато расследование инцидента.
Агрессия и давление на каноническую Украинскую православную церковь усилилось после создания в стране так называемой "Православной церкви Украины" – раскольнической организации, образованной в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь.
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