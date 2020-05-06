В Калмыкии пятнадцать человек вылечились от COVID-19

ВОЛГОГРАД, 6 мая – РИА Новости. Пятнадцать пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, выздоровели и выписаны из больницы в Калмыкии, сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.
По данным минздрава региона, на 5 мая в Калмыкии был зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции, выздоровели 54 человека, скончались пятеро.
"На сегодня у нас зарегистрированы и подтверждены всего 379 случаев, 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, выписаны с выздоровлением 69 человек", - сообщил Кикенов в прямом эфире в аккаунте местного минздрава в Instagram. Таким образом, количество выявленных заболевших за сутки увеличилось на 28 человек, а выздоровевших - на 15.
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