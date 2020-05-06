В Калмыкии пятнадцать человек вылечились от COVID-19

"На сегодня у нас зарегистрированы и подтверждены всего 379 случаев, 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, выписаны с выздоровлением 69 человек", - сообщил Кикенов в прямом эфире в аккаунте местного минздрава в Instagram. Таким образом, количество выявленных заболевших за сутки увеличилось на 28 человек, а выздоровевших - на 15.