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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T09:18
https://ria.ru/20200506/1571009351.html
В Таиланде предупредили об опасности заражения COVID-19 при беге в парках
https://cdn24.img.ria.ru/images/155235/05/1552350581_0:242:3072:1970_1036x0_80_0_0_c1ab84e49af20c355244e04d978b1d94.jpg
РИА Новости

В Таиланде предупредили об опасности заражения COVID-19 при беге в парках

09:18 06.05.2020
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© Depositphotos / vichie81Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
© Depositphotos / vichie81
БАНГКОК, 6 мая – РИА Новости. Спортивный и оздоровительный бег в парках Таиланда, открывшихся после ослабления ограничений в связи с пандемией коронавируса, может быть опасен как источник заражения, заявил в среду на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Многие задают вопрос о том, как бегать на территории городских парков, которые вновь открылись для публики 3 мая – в масках или без масок. Наша рекомендация – лучше не бегать, а ходить для здоровья, бегущий человек может представлять опасность для других, если он заражен коронавирусом", - сказал он.
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"Бегать в масках нельзя, они снижают приток воздуха в легкие, а при таких интенсивных нагрузках, как бег, недостаток воздуха просто опасен. В то же время установлено, что при учащенном глубоком дыхании во время бега инфицированный человек может заразить коронавирусом других бегущих на расстоянии одного – полутора метров впереди и до десяти метров позади", - добавил Висануйотхин.
Он порекомендовал тем, для кого бег – необходимость, перед началом упражнения удостовериться, что они собрались бегать на территории, где нет других посетителей, которые могут оказаться на расстоянии 10 метров позади них.
В среду в Таиланде зарегистрирован один случай заболевания коронавирусной инфекцией, один человек скончался. Всего с начала пандемии в Таиланде заболели 2 989 человек, скончались 55 человек, полностью выздоровел 2 761 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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