В Хабаровске у пациентки перинатального центра нашли коронавирус

ХАБАРОВСК, 6 мая – РИА Новости. Пациентка перинатального центра в Пациентка перинатального центра в Хабаровске , где ранее COVID-19 нашли у двух медсестёр, заразились этой инфекцией, сообщила в среду руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева

Ранее сообщалось, что 30 апреля при плановом обследовании у двух медсестер в отделении патологии недоношенных детей обнаружили коронавирус. Заболевание протекало бессимптомно. На инфекцию обследовали контактных лиц. Персонал отделения работает в режиме инфекционного госпиталя – в масках, перчатках и в защитных халатах.

"Эпидрасследование идет. Наблюдается занос инфекции в учреждение. Первыми ее обнаружили у медсестер. Один случай у мамы новорожденного в отделении второго этапа выхаживания новорожденных. Работаем с ними", - сказала Зайцева на заседании оперативного штаба в правительстве края.

По ее словам, все медучреждения должны работать в средствах защиты.

"Если идет передача, значит, были нарушены правила", - сказала она.

Губернатор региона Сергей Фургал после заражения COVID-19 медсестер распорядился провести проверку исполнения поручения о соблюдении противоэпидемического режима в медцентре.

"У меня есть информация, что средства индивидуальной защиты в перинатальном центре персонал начал носить только 30 апреля. Сейчас будет проведена самая тщательная проверка поручения, и, если это получит подтверждение, всех ждут большие проблемы", - сказал Фургал на заседании оперштаба.

Как уточнили в пресс-службе правительства края, на этот момент все контактные обследованы, информации о закрытии учреждения на карантин не поступало.

Ранее сообщалось, что к среде в крае выявлены 699 случаев заболевания. С начала пандемии семь пациентов скончались, 172 человека вылечились.