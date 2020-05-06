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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T09:17
https://ria.ru/20200506/1571009306.html
В Хабаровске у пациентки перинатального центра нашли коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Хабаровске у пациентки перинатального центра нашли коронавирус

09:17 06.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 6 мая – РИА Новости. Пациентка перинатального центра в Хабаровске, где ранее COVID-19 нашли у двух медсестёр, заразились этой инфекцией, сообщила в среду руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.
Ранее сообщалось, что 30 апреля при плановом обследовании у двух медсестер в отделении патологии недоношенных детей обнаружили коронавирус. Заболевание протекало бессимптомно. На инфекцию обследовали контактных лиц. Персонал отделения работает в режиме инфекционного госпиталя – в масках, перчатках и в защитных халатах.
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"Эпидрасследование идет. Наблюдается занос инфекции в учреждение. Первыми ее обнаружили у медсестер. Один случай у мамы новорожденного в отделении второго этапа выхаживания новорожденных. Работаем с ними", - сказала Зайцева на заседании оперативного штаба в правительстве края.
По ее словам, все медучреждения должны работать в средствах защиты.
"Если идет передача, значит, были нарушены правила", - сказала она.
Губернатор региона Сергей Фургал после заражения COVID-19 медсестер распорядился провести проверку исполнения поручения о соблюдении противоэпидемического режима в медцентре.
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"У меня есть информация, что средства индивидуальной защиты в перинатальном центре персонал начал носить только 30 апреля. Сейчас будет проведена самая тщательная проверка поручения, и, если это получит подтверждение, всех ждут большие проблемы", - сказал Фургал на заседании оперштаба.
Как уточнили в пресс-службе правительства края, на этот момент все контактные обследованы, информации о закрытии учреждения на карантин не поступало.
Ранее сообщалось, что к среде в крае выявлены 699 случаев заболевания. С начала пандемии семь пациентов скончались, 172 человека вылечились.
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