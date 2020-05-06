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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T09:14
https://ria.ru/20200506/1571009224.html
В Болгарии число случаев коронавируса превысило 1750
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f8b75cf0f4641655cfbbeee0593ed269.jpg
РИА Новости

В Болгарии число случаев коронавируса превысило 1750

09:14 06.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус
Пробирка с тестом на коронавирус
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пробирка с тестом на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Общее число заражений коронавирусом в Болгарии достигло 1758, медики за сутки выявили 69 новых случаев COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны.
Болгарский минздрав на своей странице в Facebook указывает, что от заболевания за все время скончались 82 человека, вылечились 360. Также отмечается, что заразился в общей сложности 191 медработник.
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Власти Болгарии в воскресенье начали подготовку к отмене режима чрезвычайного положения, введенного в связи со вспышкой коронавируса нового типа. Парламент Болгарии 13 марта одобрил инициативу правительства о введении ЧП сроком на один месяц в связи с COVID-19, затем режим был продлен до 13 мая. С 4 мая в стране разрешены занятия спортом на открытом воздухе за исключением соревнований. Автошколы также смогут возобновить работу, однако между занятиями должна производиться регулярная дезинфекция автомобилей. Также с 6 мая прекратят работу КПП, контролирующие междугородние поездки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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