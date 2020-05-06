В Болгарии число случаев коронавируса превысило 1750

Болгарский минздрав на своей странице в Facebook указывает, что от заболевания за все время скончались 82 человека, вылечились 360. Также отмечается, что заразился в общей сложности 191 медработник.

Власти Болгарии в воскресенье начали подготовку к отмене режима чрезвычайного положения, введенного в связи со вспышкой коронавируса нового типа. Парламент Болгарии 13 марта одобрил инициативу правительства о введении ЧП сроком на один месяц в связи с COVID-19, затем режим был продлен до 13 мая. С 4 мая в стране разрешены занятия спортом на открытом воздухе за исключением соревнований. Автошколы также смогут возобновить работу, однако между занятиями должна производиться регулярная дезинфекция автомобилей. Также с 6 мая прекратят работу КПП, контролирующие междугородние поездки.