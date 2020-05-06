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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:49
https://ria.ru/20200506/1571009082.html
Псковские власти смягчили карантинные меры
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569440160_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c80603f013c047e501d4e3047582c234.jpg
РИА Новости

Псковские власти смягчили карантинные меры

09:18 06.05.2020 (обновлено: 10:49 06.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедработники дезинфицируют свои руки в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Медработники дезинфицируют свои руки в аэропорту Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. В Псковской области ослабили ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на портале нормативных правовых актов.
"Расширен перечень объектов розничной торговли, которые с 6 мая могут возобновить работу", — говорится в указе.
Речь идет о магазинах, имеющих отдельный вход с улицы и продающих товары, которые не указаны в перечне непродовольственной продукции первой необходимости.
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Магазины, которые возобновляют работу, должны выполнять санитарно-эпидемиологические требования. Они должны установить число покупателей, которые могут находиться в торговом зале при соблюдении дистанции. Кроме того, в них должны быть дезинфицирующие средства для обработки рук.
Посетители должны быть в масках или респираторах и перчатках. Примерять одежду запрещено.
Возвращаются к работе компании, которые помогают в трудоустройстве и подборе персонала. Однако работа должна вестись по предварительной записи, а в помещениях не может находиться более четырех человек.
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Также разрешается посещать кладбища.
Со среды разрешается работа стоматологических клиник, при условии оказания услуг по предварительной записи. Пациенты должны соблюдать социальное дистанцирование, а также носить перчатки и маски.
По данным областного оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Псковской области зарегистрировано 214 случаев, выздоровели 24 человека, восемь скончались.

Пандемия COVID-19

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано не менее 3,5 миллиона случаев COVID-19. Погибли более 240 тысяч человек.
В России зафиксировано более 155 тысяч случаев заболевания, выздоровели почти 20 тысяч, погиб 1451.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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