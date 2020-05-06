Псковские власти смягчили карантинные меры

Медработники дезинфицируют свои руки в аэропорту Толмачево в Новосибирске

"Расширен перечень объектов розничной торговли, которые с 6 мая могут возобновить работу", — говорится в указе.

Речь идет о магазинах, имеющих отдельный вход с улицы и продающих товары, которые не указаны в перечне непродовольственной продукции первой необходимости.

Магазины, которые возобновляют работу, должны выполнять санитарно-эпидемиологические требования. Они должны установить число покупателей, которые могут находиться в торговом зале при соблюдении дистанции. Кроме того, в них должны быть дезинфицирующие средства для обработки рук.

Посетители должны быть в масках или респираторах и перчатках. Примерять одежду запрещено.

Возвращаются к работе компании, которые помогают в трудоустройстве и подборе персонала. Однако работа должна вестись по предварительной записи, а в помещениях не может находиться более четырех человек.

Также разрешается посещать кладбища.

Со среды разрешается работа стоматологических клиник, при условии оказания услуг по предварительной записи. Пациенты должны соблюдать социальное дистанцирование, а также носить перчатки и маски.

По данным областного оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Псковской области зарегистрировано 214 случаев, выздоровели 24 человека, восемь скончались.

Пандемия COVID-19

По данным ВОЗ , в мире зарегистрировано не менее 3,5 миллиона случаев COVID-19. Погибли более 240 тысяч человек.

В России зафиксировано более 155 тысяч случаев заболевания, выздоровели почти 20 тысяч, погиб 1451.