В Иркутской области четыре человека погибли при пожарах за два дня

ИРКУТСК, 6 мая – РИА Новости. За двое суток на пожарах в Иркутской области погибли четыре человека, сообщает СУСК РФ региона.
В ночь на 6 мая загорелась квартира двухквартирного дома в Иркутске, после ликвидации пожара были обнаружены тела двух человек.
"По предварительным данным, в квартире находились 17-летний парень и его 19-летняя знакомая. Назначено проведение ряда экспертиз", - говорится в сообщении.
Утром 5 мая возгорание дома произошло в деревне Егоровская Аларского района. Там в ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчин 1959 и 1985 годов рождения. По предварительным данным, мужчины распивали спиртные напитки и причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
По фактам пожаров с гибелью людей проводятся доследственные проверки.
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