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2020-05-06T09:09
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В Иркутской области четыре человека погибли при пожарах за два дня
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РИА Новости

В Иркутской области четыре человека погибли при пожарах за два дня

09:09 06.05.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 6 мая – РИА Новости. За двое суток на пожарах в Иркутской области погибли четыре человека, сообщает СУСК РФ региона.
В ночь на 6 мая загорелась квартира двухквартирного дома в Иркутске, после ликвидации пожара были обнаружены тела двух человек.
"По предварительным данным, в квартире находились 17-летний парень и его 19-летняя знакомая. Назначено проведение ряда экспертиз", - говорится в сообщении.
Утром 5 мая возгорание дома произошло в деревне Егоровская Аларского района. Там в ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчин 1959 и 1985 годов рождения. По предварительным данным, мужчины распивали спиртные напитки и причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
По фактам пожаров с гибелью людей проводятся доследственные проверки.
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