В Алтайском крае выявили более 30 новых случаев коронавируса

НОВОСИБИРСК, 6 мая – РИА Новости. Региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19 сообщил о 33 новых случаях инфицирования коронавирусной инфекцией, выявленных за последние сутки в Алтайском крае, география распространения расширились на два района.
"За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 33 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией… Общее количество заболевших в регионе составляет 588 человек, 110 из них выздоровели и выписаны из клиник края, в том числе два пациента - за прошедшие сутки", - говорится в сообщении.
"Из общего числа заболевших 56 случаев – завозных, в том числе два – из-за рубежа, 430 случаев – по контакту с заболевшими. 84 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 94 – у заболевших ОРВИ, в 410 случаях – бессимптомное течение", - сообщают власти.
На 6 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследованы более 35 тысяч человек, находятся под меднаблюдением – 4273 человек. Снято меднаблюдение с 8743 жителей края.
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