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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T09:09
https://ria.ru/20200506/1571008993.html
В Алтайском крае выявили более 30 новых случаев коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570827085_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_98424e368a1cf5efa62a6fed1e8392d8.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае выявили более 30 новых случаев коронавируса

09:09 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 6 мая – РИА Новости. Региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19 сообщил о 33 новых случаях инфицирования коронавирусной инфекцией, выявленных за последние сутки в Алтайском крае, география распространения расширились на два района.
"За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 33 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией… Общее количество заболевших в регионе составляет 588 человек, 110 из них выздоровели и выписаны из клиник края, в том числе два пациента - за прошедшие сутки", - говорится в сообщении.
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Среди новых случаев заболевания: жители Барнаула, Змеиногорского района, Рубцовска, Бийска, Немецкого национального района, Тальменского района. Впервые зарегистрировано заболевание у трех жителей Ребрихинского и двух жителей Благовещенского районов.
"Из общего числа заболевших 56 случаев – завозных, в том числе два – из-за рубежа, 430 случаев – по контакту с заболевшими. 84 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 94 – у заболевших ОРВИ, в 410 случаях – бессимптомное течение", - сообщают власти.
На 6 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследованы более 35 тысяч человек, находятся под меднаблюдением – 4273 человек. Снято меднаблюдение с 8743 жителей края.
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