В Алтайском крае выявили более 30 новых случаев коронавируса

"За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 33 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией… Общее количество заболевших в регионе составляет 588 человек, 110 из них выздоровели и выписаны из клиник края, в том числе два пациента - за прошедшие сутки", - говорится в сообщении.