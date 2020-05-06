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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:25
https://ria.ru/20200506/1571008965.html
Владимир Путин проводит совещание с правительством по ситуации с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571020054_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_fe46f216c36bfa4d95e9c20ff563eede.jpg
РИА Новости
Владимир Путин проводит совещание с правительством по ситуации с COVID-19
Владимир Путин проводит совещание с правительством, посвященное реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом и мер поддержки экономики и граждан.
2020-05-06T15:25
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=74317363&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571020054_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_a9bfac36683dfdd8327ef49592a636b6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571020054_99:0:579:360_1200x0_80_0_0_dff8f3731b8bfa4f0a16aa8ba7ea787c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571020054_159:0:519:360_1200x0_80_0_0_50f6b404a4990a7528d46732f32cd318.jpg
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Владимир Путин проводит совещание с правительством по ситуации с COVID-19

15:25 06.05.2020
59447
Владимир Путин проводит совещание с правительством, посвященное реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом и мер поддержки экономики и граждан.
В России выявили более 165 тысяч случаев заражения, 1537 пациентов умерли, 21 тысяча выздоровели.
В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции, в Москве, помимо этого, введена система пропусков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПравительство РФВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
А в Швеции все работает и жизнь идёт своим чередом как и раньше! Но при этом заболевших на число населения такое же как и везде. В итоге, накой этот весь цирк нужен, маски, самоизоляция....?
6 мая, 15:35
ИКИгорь Кудрявцев
63111332
Если в Белоруссии и Швеции все намного лучше (на миллион населения), чем, например, в самоизолированной Франции, с которой мы копировали основные меры (но даже там можно гулять 1 час в день), то для чего весь этот паралич экономики? Не пора ли закругляться?
6 мая, 15:41
Сергей Смирнов
58002113
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