Почему работа с Аллой Пугачёвой стала для него серьёзным вызовом? Как вышло, что нам нечем похвастаться в современном танце, несмотря на историю балета? Почему он уходил из проектов, просил убрать своё имя из титров и до сих пор не согласен с амплуа "одного из самых известных хореографов на российской эстраде"? Отвечает Егор Дружинин.

"Как вы это делаете?!" Егор Дружинин о Пугачевой, Цискаридзе и танцах

Что он выберет: популярный проект на телевидении или камерный в театре? Чувствовал ли он себя знаменитым после роли Пети Васечкина в кино? Как складывается судьба участников танцевальных проектов на телевидении после их завершения? Про театральные интриги, амбициозных танцовщиков, собственную дисциплину и современную танцевальную индустрию в целом рассказывает хореограф Егор Дружинин:

01:25 "Я не пытаюсь как-то себя позиционировать": про статусы и ярлыки

03:50 Травмировало или сформировало: про роль Пети Васечкина

05:40 Почему хороший танцовщик умеет сыграть, а хороший актер — станцевать. Про "смежные состояния"

06:35 "Непререкаемые авторитеты работают на расстоянии". Знакомство и работа с Аллой Пугачевой

13:00 Обидчивый или интеллигентный?

15:00 Вьют веревки или просто обожают — про детей

16:20 "Я самоустраняюсь". Почему он уходил из проектов?

22:35 Куда идут участники проекта "Танцы" на ТНТ и почему уходил из проекта он

27:00 "Вертятся большие деньги, но не вертятся большие танцы": как устроена индустрия

31:50 Где учиться современному танцу в России?

34:25 "Я могу поставить телефонную книгу": про самый безумный проект

36:10 "Я прячусь в искусстве от внешних обстоятельств": почему он не чувствует себя до конца свободным

38:00 Большая аудитория или "камерная" самореализация?

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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