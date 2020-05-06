"Как вы это делаете?!" Егор Дружинин о Пугачевой, Цискаридзе и танцах

Что он выберет: популярный проект на телевидении или камерный в театре? Чувствовал ли он себя знаменитым после роли Пети Васечкина в кино? Как складывается судьба участников танцевальных проектов на телевидении после их завершения? Про театральные интриги, амбициозных танцовщиков, собственную дисциплину и современную танцевальную индустрию в целом рассказывает хореограф Егор Дружинин:
01:25 "Я не пытаюсь как-то себя позиционировать": про статусы и ярлыки
03:50 Травмировало или сформировало: про роль Пети Васечкина
05:40 Почему хороший танцовщик умеет сыграть, а хороший актер — станцевать. Про "смежные состояния"
06:35 "Непререкаемые авторитеты работают на расстоянии". Знакомство и работа с Аллой Пугачевой
13:00 Обидчивый или интеллигентный?
15:00 Вьют веревки или просто обожают — про детей
16:20 "Я самоустраняюсь". Почему он уходил из проектов?
22:35 Куда идут участники проекта "Танцы" на ТНТ и почему уходил из проекта он
27:00 "Вертятся большие деньги, но не вертятся большие танцы": как устроена индустрия
31:50 Где учиться современному танцу в России?
34:25 "Я могу поставить телефонную книгу": про самый безумный проект
36:10 "Я прячусь в искусстве от внешних обстоятельств": почему он не чувствует себя до конца свободным
38:00 Большая аудитория или "камерная" самореализация?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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