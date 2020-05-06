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Культура
2020-05-06T09:00
https://ria.ru/20200506/1571008671.html
Том Круз вместе с НАСА и SpaceX планируют снять фильм на борту МКС
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40839/29/408392965_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_abe82640a2177852ca1e64d361293365.jpg
РИА Новости

Том Круз вместе с НАСА и SpaceX планируют снять фильм на борту МКС

09:00 06.05.2020
2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТом Круз
Том Круз
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Том Круз. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. НАСА и актер Том Круз обсуждают возможность создания нового фильма в космосе на Международной космической станции, сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн.
"НАСА с радостью будет работать с Томом Крузом над фильмом на борту МКС. Нам необходимо, чтобы популярные СМИ вдохновили новое поколение инженеров и ученых превратить грандиозные планы НАСА в реальность", - написал Брайденстайн в Twitter.
Как ранее сообщал портал Deadline Hollywood, Круз ведет переговоры с НАСА по созданию первого в истории художественного фильма, снятого в космосе, вместе с компанией американского предпринимателя Илона Маска SpaceX. На данный момент ни одна из киностудий пока не принимает участия в переговорах по съемке космического фильма.
Отмечается, что новая картина не будет частью серии фильмов "Миссия Невыполнима", в которой участвовал Круз.
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КультураТом КрузМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАSpaceX
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