Том Круз вместе с НАСА и SpaceX планируют снять фильм на борту МКС

"НАСА с радостью будет работать с Томом Крузом над фильмом на борту МКС. Нам необходимо, чтобы популярные СМИ вдохновили новое поколение инженеров и ученых превратить грандиозные планы НАСА в реальность", - написал Брайденстайн в Twitter.