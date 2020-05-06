Том Круз вместе с НАСА и SpaceX планируют снять фильм на борту МКС

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. НАСА и актер Том Круз обсуждают возможность создания нового фильма в космосе на Международной космической станции, сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн.
"НАСА с радостью будет работать с Томом Крузом над фильмом на борту МКС. Нам необходимо, чтобы популярные СМИ вдохновили новое поколение инженеров и ученых превратить грандиозные планы НАСА в реальность", - написал Брайденстайн в Twitter.
Как ранее сообщал портал Deadline Hollywood, Круз ведет переговоры с НАСА по созданию первого в истории художественного фильма, снятого в космосе, вместе с компанией американского предпринимателя Илона Маска SpaceX. На данный момент ни одна из киностудий пока не принимает участия в переговорах по съемке космического фильма.
Отмечается, что новая картина не будет частью серии фильмов "Миссия Невыполнима", в которой участвовал Круз.