В закрытую из-за коронавируса Находку направят спасателей для дезинфекции

Всего в Приморье выявили 684 заболевших коронавирусом, свыше 50 человек - в тяжёлом состоянии. По данным краевых властей, скончались 6 человек. Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая будет ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там отмечены 135 инфицированных. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.