В закрытую из-за коронавируса Находку направят спасателей для дезинфекции

Всего в Приморье выявили 684 заболевших коронавирусом, свыше 50 человек - в тяжёлом состоянии. По данным краевых властей, скончались 6 человек. Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая будет ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там отмечены 135 инфицированных. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.
"В городе будет проведена тотальная санобработка общественных мест и жилого фонда. Для этого (губернатор) Олег Кожемяко поручил сформировать группы из сотрудников МЧС и ветеринарной службы", - говорится в сообщении.
Им будут предоставлены гостиницы, питание, топливо для транспорта.
"Санитарную обработку Находки необходимо начинать с 8 мая", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.