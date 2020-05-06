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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T08:54
https://ria.ru/20200506/1571008603.html
В закрытую из-за коронавируса Находку направят спасателей для дезинфекции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569803444_0:90:960:630_1036x0_80_0_0_46acb2676df83a873cf4d7216a9607c8.jpg
РИА Новости

В закрытую из-за коронавируса Находку направят спасателей для дезинфекции

08:54 06.05.2020
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© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС проводят обработку дезсредствами соцобъектов
Сотрудники МЧС проводят обработку дезсредствами соцобъектов
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС проводят обработку дезсредствами соцобъектов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Группы из сотрудников МЧС и ветеринарной службы направят для санобработки в Находку, которую закрыли на карантин из-за резкого роста выявленных больных коронавирусом, сообщает правительство Приморья.
Всего в Приморье выявили 684 заболевших коронавирусом, свыше 50 человек - в тяжёлом состоянии. По данным краевых властей, скончались 6 человек. Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая будет ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там отмечены 135 инфицированных. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.
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"В городе будет проведена тотальная санобработка общественных мест и жилого фонда. Для этого (губернатор) Олег Кожемяко поручил сформировать группы из сотрудников МЧС и ветеринарной службы", - говорится в сообщении.
Им будут предоставлены гостиницы, питание, топливо для транспорта.
"Санитарную обработку Находки необходимо начинать с 8 мая", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Олег КожемякоНаходка
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