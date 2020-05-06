Индия проводит операцию по поимке главаря террористов в Джамму и Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая - РИА Новости. Индийская армия и полиция проводят на территории Джамму и Кашмира операцию по поимке одного из главарей террористической организации "Хизб уль-муджахидин" Рияза Найку, сообщает газета Daily News and Analysis.
Антитеррористическая операция началась во вторник вечером после того, как власти получили сообщения о присутствии в этом районе известного террориста. Ранее в ходе операции один боевик был ликвидирован.
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За поимку руководителя "Хизб уль-муджахидин" была назначена награда в 1,2 миллиона рупий, отмечает издание. В связи с операцией в регионе заблокированы услуги мобильного интернета.
Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
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После того, как мусульманские регионы Британской Индии в 1947 году образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.