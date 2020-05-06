Индия проводит операцию по поимке главаря террористов в Джамму и Кашмире

Антитеррористическая операция началась во вторник вечером после того, как власти получили сообщения о присутствии в этом районе известного террориста. Ранее в ходе операции один боевик был ликвидирован.

За поимку руководителя "Хизб уль-муджахидин" была назначена награда в 1,2 миллиона рупий, отмечает издание. В связи с операцией в регионе заблокированы услуги мобильного интернета.

"Хизб уль-муджахидин" - одна из самых многочисленных террористических организаций, действующих в регионе Джамму и Кашмир и пытающаяся добиться его отделения от Индии . Группировка признана террористической в Индии, ЕС и США

Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан , который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.