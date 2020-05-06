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2020-05-06T08:51
https://ria.ru/20200506/1571008526.html
Индия проводит операцию по поимке главаря террористов в Джамму и Кашмире
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РИА Новости

Индия проводит операцию по поимке главаря террористов в Джамму и Кашмире

08:51 06.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Вооруженных Сил Индии
Военнослужащий Вооруженных Сил Индии
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Вооруженных Сил Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая - РИА Новости. Индийская армия и полиция проводят на территории Джамму и Кашмира операцию по поимке одного из главарей террористической организации "Хизб уль-муджахидин" Рияза Найку, сообщает газета Daily News and Analysis.
Антитеррористическая операция началась во вторник вечером после того, как власти получили сообщения о присутствии в этом районе известного террориста. Ранее в ходе операции один боевик был ликвидирован.
Солдат индийской армии в штате Джамму и Кашмир
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В Джамму и Кашмир ликвидировали двух террористов
За поимку руководителя "Хизб уль-муджахидин" была назначена награда в 1,2 миллиона рупий, отмечает издание. В связи с операцией в регионе заблокированы услуги мобильного интернета.
"Хизб уль-муджахидин" - одна из самых многочисленных террористических организаций, действующих в регионе Джамму и Кашмир и пытающаяся добиться его отделения от Индии. Группировка признана террористической в Индии, ЕС и США.
Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
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Премьер Индии обвинил Пакистан в подстрекательстве в Джамму и Кашмире
После того, как мусульманские регионы Британской Индии в 1947 году образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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Джамму и КашмирЕвросоюзНью-ДелиПакистанИндияСШАВ мире
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