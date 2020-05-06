Южнокорейская разведка предположила причины "исчезновения" Ким Чен Ына

СЕУЛ, 6 мая — РИА Новости. Северокорейский лидер Северокорейский лидер Ким Чен Ын долгое время не появлялся на публичных мероприятиях в связи с необходимостью уладить внутренние дела, а также из-за ситуации с коронавирусом, полагают в южнокорейской Государственной разведывательной службе.

"(Разведка) считает, что председатель Ким сосредоточился на внутренних кадровых перестановках, проводя лично совещания по партийно-государственным вопросам и проблемам укрепления военной мощи. Это также наложилось на (ситуацию) с новой коронавирусной инфекцией, поэтому публичная активность была серьёзно сокращена", - приводит агентство Рёнхап слова зампредседателя парламентского комитета по разведке Ким Бён Ги, который представил позицию южнокорейской разведслужбы по итогам её отчёта депутатам.

По данным разведки, Ким Чен Ын с начала года появлялся на публике всего 17 раз, что является наименьшим показателем за всю историю его пребывания у власти. Однако это не значит, что у лидера КНДР обязательно были серьёзные проблемы со здоровьем.

"(Разведслужба) полагает, что по крайней мере хирургических процедур или операций, связанных с сердцем, не проводилось… По мнению специалистов, если бы речь шла о (проблемах с сердцем - ред.), то какой бы лёгкой ни была процедура, контролировать состояние здоровья северокорейского лидера должны были бы около 4-5 недель… Даже когда (Ким Чен Ын) не вёл публичную активность, он занимался государственными делами в обычном режиме", - сообщил журналистам выводы разведки Ким Бён Ги.

Он также отметил, что, по данным Государственной разведслужбы, северокорейский лидер недавно распорядился усилить противоэпидемические мероприятия по борьбе с коронавирусом, выработать меры по сдерживанию роста цен и поднять армейский дух.

Несмотря на официальные сообщения КНДР об отсутствии случаев заражения COVID-19, южнокорейская разведка не исключает, что они всё же были, учитывая уровень гуманитарных обменов с Китаем на момент закрытия границы в конце января. В свою очередь, сокращение торговли с КНР к марту более чем на 90% по сравнению с прошлым годом привело к резкому росту цен на специи и сахар и массовой скупке потребительских товаров в столице с большими очередями. Однако благодаря слаженным действиям правительства и министерства народной безопасности ситуацию в целом удалось нормализовать.

"То, что председатель Ким возобновил свою публичную активность после двадцатидневного отсутствия с участия в (церемонии открытия) Сунчхонского завода фосфорных удобрений, строительством которого он руководил в начале этого года, скорее всего, говорит о его желании дать посыл о решении продовольственных проблем , а также продемонстрировать уверенность в способности добиться возрождения страны собственными силами", - подчеркнул южнокорейский депутат.