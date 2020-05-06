Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-06T08:51
https://ria.ru/20200506/1571008494.html
Южнокорейская разведка предположила причины "исчезновения" Ким Чен Ына
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570879899_0:43:560:358_1036x0_80_0_0_c592c39b6dc0f04fa1ea599dcda2bc2a.jpg
РИА Новости

Южнокорейская разведка предположила причины "исчезновения" Ким Чен Ына

08:51 06.05.2020
8357
© Фото : Газета "Нодон симун"Ким Чен Ын на церемонии 1 мая
Ким Чен Ын на церемонии 1 мая
© Фото : Газета "Нодон симун"
Ким Чен Ын на церемонии 1 мая
СЕУЛ, 6 мая — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын долгое время не появлялся на публичных мероприятиях в связи с необходимостью уладить внутренние дела, а также из-за ситуации с коронавирусом, полагают в южнокорейской Государственной разведывательной службе.
"(Разведка) считает, что председатель Ким сосредоточился на внутренних кадровых перестановках, проводя лично совещания по партийно-государственным вопросам и проблемам укрепления военной мощи. Это также наложилось на (ситуацию) с новой коронавирусной инфекцией, поэтому публичная активность была серьёзно сокращена", - приводит агентство Рёнхап слова зампредседателя парламентского комитета по разведке Ким Бён Ги, который представил позицию южнокорейской разведслужбы по итогам её отчёта депутатам.
Алексей Пушков
2 мая, 01:15
Пушков назвал исчезновение Ким Чен Ына тонко организованной мистификацией
По данным разведки, Ким Чен Ын с начала года появлялся на публике всего 17 раз, что является наименьшим показателем за всю историю его пребывания у власти. Однако это не значит, что у лидера КНДР обязательно были серьёзные проблемы со здоровьем.
"(Разведслужба) полагает, что по крайней мере хирургических процедур или операций, связанных с сердцем, не проводилось… По мнению специалистов, если бы речь шла о (проблемах с сердцем - ред.), то какой бы лёгкой ни была процедура, контролировать состояние здоровья северокорейского лидера должны были бы около 4-5 недель… Даже когда (Ким Чен Ын) не вёл публичную активность, он занимался государственными делами в обычном режиме", - сообщил журналистам выводы разведки Ким Бён Ги.
Он также отметил, что, по данным Государственной разведслужбы, северокорейский лидер недавно распорядился усилить противоэпидемические мероприятия по борьбе с коронавирусом, выработать меры по сдерживанию роста цен и поднять армейский дух.
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
3 мая, 10:51
В Сеуле считают, что Ким Чен Ыну не делали операций
Несмотря на официальные сообщения КНДР об отсутствии случаев заражения COVID-19, южнокорейская разведка не исключает, что они всё же были, учитывая уровень гуманитарных обменов с Китаем на момент закрытия границы в конце января. В свою очередь, сокращение торговли с КНР к марту более чем на 90% по сравнению с прошлым годом привело к резкому росту цен на специи и сахар и массовой скупке потребительских товаров в столице с большими очередями. Однако благодаря слаженным действиям правительства и министерства народной безопасности ситуацию в целом удалось нормализовать.
"То, что председатель Ким возобновил свою публичную активность после двадцатидневного отсутствия с участия в (церемонии открытия) Сунчхонского завода фосфорных удобрений, строительством которого он руководил в начале этого года, скорее всего, говорит о его желании дать посыл о решении продовольственных проблем , а также продемонстрировать уверенность в способности добиться возрождения страны собственными силами", - подчеркнул южнокорейский депутат.
Президент США Дональд Трамп
3 мая, 00:44
Трамп прокомментировал "возвращение" Ким Чен Ына
Второго мая северокорейские СМИ сообщили о первом за 20 дней появлении на публике лидера страны Ким Чен Ына. За время его отсутствия в западных, южнокорейских и японских СМИ распространились слухи о серьёзных проблемах со здоровьем или даже его возможной смерти. На опубликованных фотографиях и видео с церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений Ким Чен Ын выглядел веселым и здоровым, улыбался и жестикулировал, ведя беседу с сопровождающими. Тем не менее, некоторые СМИ после анализа фотографий сообщили, что якобы обнаружили у Ким Чен Ына следы операции на руке, другие же заявляли о проблемах с ногой.
1072011
Ким Чен ЫнЮжная КореяКНДРВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Видео из машины полиции штата Юта: задержание пятилетнего водителя
В США задержали пятилетнего ребенка, ехавшего в Калифорнию за Lamborghini
Нефтетанкеры вдоль побережья южной части штата Калифорния
Две недели до апокалипсиса: для нефти больше нет места
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал прогнозы о большом числе жертв COVID-19 ошибочными
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Путин еще раз напомнил губернаторам об отвественности
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
Советские солдаты ведут уличный бой
"Вторжение СССР": Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Германию
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
Лента новостейМолния