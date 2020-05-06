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2020-05-06T08:46
https://ria.ru/20200506/1571008424.html
С Чаяндинского месторождения вывезут около 8,5 тысячи человек
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РИА Новости

С Чаяндинского месторождения вывезут около 8,5 тысячи человек

08:46 06.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой Главы ЯкутииГубернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© Фото : предоставлено пресс-службой Главы Якутии
Губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТСК, 6 мая – РИА Новости. Всего с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения Якутии, где введен карантин из-за коронавируса, вывезут 8,5 тысяч человек, заявил глава республики Айсен Николаев по итогам совещания оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что до 10 мая с месторождения вывезут 3 тысячи человек.
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"Всего с Чаяндинского месторождения будет вывезено 8,5 тысяч человек. Оставшаяся часть должна работать, обеспечивать непрерывный̆ производственный̆ процесс", - сказал Николаев, который в среду находится с рабочим визитом в Ленском районе, где расположено месторождение.
По его словам, на данный момент с Чаянды вывезено свыше 1000 человек.
По данным региональных властей, на месторождении до начала вывоза людей насчитывалось 10,5 тысяч работников подрядных организаций.
Указом Николаева с 17 апреля на территории месторождения, где расположены 34 вахтовых поселка, введен карантин. Лаборатории Роспотребнадзора официально подтвердили 39 случаев заболевания коронавирусом.
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