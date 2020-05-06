С Чаяндинского месторождения вывезут около 8,5 тысячи человек

"Всего с Чаяндинского месторождения будет вывезено 8,5 тысяч человек. Оставшаяся часть должна работать, обеспечивать непрерывный̆ производственный̆ процесс", - сказал Николаев, который в среду находится с рабочим визитом в Ленском районе, где расположено месторождение.