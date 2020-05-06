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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T08:46
https://ria.ru/20200506/1571008388.html
Тренер дал совет, как не потерять мотивацию к спорту в самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/96468/80/964688030_0:89:2000:1214_1036x0_80_0_0_9e349a9fed95abb0701b7a04256142b5.jpg
РИА Новости

Тренер дал совет, как не потерять мотивацию к спорту в самоизоляции

08:46 06.05.2020
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© Fotolia / pogoniciВесы, гантели и сантиметр
Весы, гантели и сантиметр
© Fotolia / pogonici
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Тренер "Бегового сообщества" Павел Кондрашов напомнил, что спортивные достижения являются приятным дополнением в любительском спорте.
"Любительский спорт ­— это в первую очередь про любовь к себе, к своему телу", — пояснил специалист в беседе с RT.
Он отметил, что главной мотивацией человека к занятиям спорту является он сам.
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Тренер посоветовал вести дневник, в котором нужно отмечать тренировки, достижения и состояние здоровья. Это, по его словам, позволит увидеть прогресс.
По словам Кондрашова, в условиях самоизоляции стоит делать упор на общую физическую подготовку, а не пытаться готовиться к соревнованиям, например, марафону.

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По последним данным ВОЗ, в мире заражено 3,5 миллиона человек, скончались — 243 тысячи.
В России зарегистрировано более 155 тысяч случаев заболевания. Почти 20 тысяч человек выздоровели, 1 451 умер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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