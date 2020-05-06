Тренер дал совет, как не потерять мотивацию к спорту в самоизоляции

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Тренер "Бегового сообщества" Павел Кондрашов напомнил, что спортивные достижения являются приятным дополнением в любительском спорте.

"Любительский спорт ­— это в первую очередь про любовь к себе, к своему телу", — пояснил специалист в беседе с RT

Он отметил, что главной мотивацией человека к занятиям спорту является он сам.

Тренер посоветовал вести дневник, в котором нужно отмечать тренировки, достижения и состояние здоровья. Это, по его словам, позволит увидеть прогресс.

По словам Кондрашова, в условиях самоизоляции стоит делать упор на общую физическую подготовку, а не пытаться готовиться к соревнованиям, например, марафону.

Пандемия COVID-19

По последним данным ВОЗ , в мире заражено 3,5 миллиона человек, скончались — 243 тысячи.

В России зарегистрировано более 155 тысяч случаев заболевания. Почти 20 тысяч человек выздоровели, 1 451 умер.