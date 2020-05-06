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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T08:45
https://ria.ru/20200506/1571008355.html
В Бурятии с 10 мая откроют магазины одежды и стройматериалов
https://cdn21.img.ria.ru/images/155837/76/1558377622_0:178:3072:1906_1036x0_80_0_0_d933bee043a9f8c8138b0fd8584243dd.jpg
РИА Новости

В Бурятии с 10 мая откроют магазины одежды и стройматериалов

08:45 06.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Бурятия Алексей Цыденов
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 мая - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что после Дня Победы в республике ослабят ограничительные меры против распространения коронавируса, начнут работу магазины одежды и стройматериалов, сообщает пресс-служба правительства.
"Проблемы есть, но мы понимаем, что все практики их решения мы знаем, круг контактных понимаем, с ними работаем. С учётом этого, готовы идти на снижение мер ограничений и планируем сразу после Дня Победы с 10-го числа пойти на дополнительное снятие ограничений", - цитирует Цыденова пресс-служба.
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По его словам, снятие ограничений не коснется массовых мероприятий, театров, кинотеатров и объектов общепита.
"В первую очередь будут открываться бытовые службы, а также торговые предприятия, занимающиеся продажей непродовольственных товаров. Вновь заработают не только магазины строительных материалов, но и магазины одежды и различные сервисы - места, где нет массового скопления людей единовременно. Предприятия сферы услуг, где есть непосредственное взаимодействие человека с человеком – массажные салоны, бани, сауны пока не будут открываться", - говорится в сообщении.
По данным минздрава Бурятии, количество заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Бурятии за сутки до 499, заболели еще почти 50 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияАлексей ЦыденовЗдоровье - ОбществоОбщество
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