В Бурятии с 10 мая откроют магазины одежды и стройматериалов

КРАСНОЯРСК, 6 мая - РИА Новости. Глава Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что после Дня Победы в республике ослабят ограничительные меры против распространения коронавируса, начнут работу магазины одежды и стройматериалов, сообщает пресс-служба правительства.

"Проблемы есть, но мы понимаем, что все практики их решения мы знаем, круг контактных понимаем, с ними работаем. С учётом этого, готовы идти на снижение мер ограничений и планируем сразу после Дня Победы с 10-го числа пойти на дополнительное снятие ограничений", - цитирует Цыденова пресс-служба.

По его словам, снятие ограничений не коснется массовых мероприятий, театров, кинотеатров и объектов общепита.

"В первую очередь будут открываться бытовые службы, а также торговые предприятия, занимающиеся продажей непродовольственных товаров. Вновь заработают не только магазины строительных материалов, но и магазины одежды и различные сервисы - места, где нет массового скопления людей единовременно. Предприятия сферы услуг, где есть непосредственное взаимодействие человека с человеком – массажные салоны, бани, сауны пока не будут открываться", - говорится в сообщении.

По данным минздрава Бурятии, количество заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Бурятии за сутки до 499, заболели еще почти 50 человек.