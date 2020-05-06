Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T12:20
https://ria.ru/20200506/1571008270.html
В Приморье закроют пляжи, гостиницы и кафе у моря
https://cdn22.img.ria.ru/images/94290/56/942905642_0:540:5184:3456_1036x0_80_0_0_1381fdb4a98ce69502a54bb45dd51d06.jpg
РИА Новости

В Приморье закроют пляжи, гостиницы и кафе у моря

08:41 06.05.2020 (обновлено: 12:20 06.05.2020)
2352
© РИА Новости / Геннадий ШишкинПриморский край
Приморский край
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Приморский край. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Пляжи, гостиницы и кафе у моря закроют в Приморье на период эпидемии коронавируса, сообщает правительство региона.
"Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко в ходе заседания оперативного штаба в среду, 6 мая…. Губернатор поручил главам муниципальных образований, расположенных у моря, закрыть пляжи во время режима полной самоизоляции", - говорится в сообщении.
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
6 мая, 05:55Распространение нового коронавируса
В Приморье заявили об улучшении ситуации со средствами защиты для медиков
"Нужно провести разъяснительную работу со всеми арендаторами пляжей, владельцами домов отдыха, гостиниц, предприятий общественного питания, что несоблюдение требований повлечет их закрытие на длительный период", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
С 28 марта – начала режима повышенной готовности в Приморском крае – 3700 человек и организаций привлечены к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер. С 1 по 5 мая составлено 750 протоколов об административных правонарушениях. "Деятельность злостных нарушителей в сфере торговли, автосервисов, салонов красоты будет приостановлена", – заявил Кожемяко.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля введен масочный режим. Всего в Приморье 684 заболевших коронавирусом, свыше 50 человек - в тяжёлом состоянии. По данным краевых властей, скончались 6 человек. Въезд в один из крупнейших городов региона -Находку - ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там отмечено 135 инфицированных.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
510013
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Школьный кабинет
В Приморье школам рекомендовали досрочно завершить учебный год
Владивосток
В Приморье начнут поэтапно открывать торговые центры
Белый хлеб
В Приморье запретили продажу нефасованных продуктов из-за коронавируса
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
В Екатеринбурге приземлился вывозной рейс из Душанбе
Медицинский сотрудник
В Приморье число заразившихся коронавирусом выросло до 684 человек
Медицинский работник в отделении реанимации для больных с коронавирусной инфекцией
В Приморье за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Цех авиационного завода Прогресс в Арсеньеве
Завод "Прогресс" ответил на жалобы рабочих в Приморье на низкие зарплаты
Медик
В Приморье число заболевших COVID-19 достигло 727 человек
На территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха. 2015 год
Отели Египта не готовы открываться без иностранцев
Набережная в Сочи
Отдых в российских санаториях может подорожать на 40 процентов
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
В Институте Роберта Коха предупредили о двух новых волнах коронавируса
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Здание Дальневосточного федерального университета
Во Владивостоке студентка из КНР погибла, выпав из окна общежития ДВФУ
Весы, гантели и сантиметр
Тренер дал совет, как не потерять мотивацию к спорту в самоизоляции
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
В Приморье с любовью: как в регионе хотят развивать внутренний туризм
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
Лента новостейМолния