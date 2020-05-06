В Приморье закроют пляжи, гостиницы и кафе у моря

"Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко в ходе заседания оперативного штаба в среду, 6 мая…. Губернатор поручил главам муниципальных образований, расположенных у моря, закрыть пляжи во время режима полной самоизоляции", - говорится в сообщении.

"Нужно провести разъяснительную работу со всеми арендаторами пляжей, владельцами домов отдыха, гостиниц, предприятий общественного питания, что несоблюдение требований повлечет их закрытие на длительный период", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.

С 28 марта – начала режима повышенной готовности в Приморском крае – 3700 человек и организаций привлечены к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер. С 1 по 5 мая составлено 750 протоколов об административных правонарушениях. "Деятельность злостных нарушителей в сфере торговли, автосервисов, салонов красоты будет приостановлена", – заявил Кожемяко.

Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля введен масочный режим. Всего в Приморье 684 заболевших коронавирусом, свыше 50 человек - в тяжёлом состоянии. По данным краевых властей, скончались 6 человек. Въезд в один из крупнейших городов региона -Находку - ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там отмечено 135 инфицированных.