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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T08:41
https://ria.ru/20200506/1571008239.html
Ъ: Минтранс предложил расширить непрямую поддержку транспортной отрасли
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570752029_0:129:3073:1858_1036x0_80_0_0_449088973a6efc4a77e54d57c313fc45.jpg
РИА Новости

Ъ: Минтранс предложил расширить непрямую поддержку транспортной отрасли

08:41 06.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолеты на стоянке в аэропорту
Самолеты на стоянке в аэропорту
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолеты на стоянке в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минтранс РФ расширил и дополнил список мер поддержки транспортной отрасли в условиях распространения коронавируса, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на список мер, с которым ознакомилось издание.
По данным газеты, в новом пакете министерство предлагает широкий перечень послаблений для грузового автотранспорта и авиаотрасли, а также для городского электротранспорта, вокзалов и автостанций. Ключевые меры связаны со снижением налоговой нагрузки (прежде всего НДС и соцвзносов) и облегчением кредитования, при этом прямая бюджетная поддержка минимальна.
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Так, для поддержки автотранспорта Минтранс предлагает освободить перевозчиков, работающих в международном сообщении, от утильсбора за новые автобусы и грузовики экологического класса "Евро-6", субсидировать проценты по лизингу и кредитам владельцам автобусов. Также, по данным газеты, предлагается обнулить до конца года НДС на внутренние грузовые автоперевозки и международные, местом реализации которых признается РФ.
Кроме того, Минтранс хочет расширить возможность вычета убытка из налога на прибыль будущих периодов, ограниченную 50%, сняв лимит для грузовых и пассажирских автомобильных и воздушных перевозок, электротранспорта, метро и вокзалов, снизить для них ставку страховых взносов от фонда оплаты труда за 2020-2022 годы до 15%.
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Издание пишет, что регионам рекомендуется не взимать в 2020 году транспортный, земельный налоги и налог на имущество, а также арендную плату с владельцев автостанций, автовокзалов и грузо- и пассажироперевозчиков автотранспортом и городским электротранспортом.
В числе мер поддержки авиации главной является обнуление НДС на все внутренние перевозки до 2030 года (сейчас нулевой ставкой облагаются перелеты в обход Москвы). Кроме того, министерство хочет установить льготу по налогу на прибыль для аэропортов, заключивших концессионные соглашения и обязавшихся создать или реконструировать объекты инфраструктуры, в размере инвестиций в эти объекты. Также газета добавляет, что в доработанный Минтрансом перечень так и не попали меры поддержки водного транспорта.
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