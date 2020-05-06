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Культура
2020-05-06T12:13
https://ria.ru/20200506/1571008138.html
Навка вступилась за сына Плющенко и Рудковской
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570963950_0:412:1080:1020_1036x0_80_0_0_c0bc26580ad9f0e82fec70b0cc7f47aa.jpg
РИА Новости

Навка вступилась за сына Плющенко и Рудковской

08:39 06.05.2020 (обновлено: 12:13 06.05.2020)
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© Фото : InstagramЕвгений Плющенко, Александр Плющенко и Яна Рудковская
Евгений Плющенко, Александр Плющенко и Яна Рудковская
© Фото : Instagram
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вступилась за сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александра.
"Как же это надо мечтать о "гнилой" славе, чтобы порочить даже не родителей, а детей?! Неужели люди, которые называют себя журналистами, совсем не имеют совести, чести и достоинства, публикуя всякую грязь и ложь?!" — написала она в инстаграме.
Фигуристка пояснила, что знает ребенка как "целеустремленного, развитого и спортивного мальчика, упорству и трудолюбию которого стоит поучиться многим взрослым".
На прошлой неделе в СМИ стали появляться сообщения о том, что у Александра Плющенко якобы диагностировали нарушение психического развития. Родители пообещали довести дело до суда.
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КультураШоу-бизнесТатьяна НавкаЯна РудковскаяЕвгений Плющенко
Популярные комментарии
Ну вот зачем нам эти "кухонные разборки" ? "Сор из избы" на фед. канал выносить?
6 мая, 09:46
lyuda.terenteva.55
900001
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