Навка вступилась за сына Плющенко и Рудковской

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вступилась за сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александра.
"Как же это надо мечтать о "гнилой" славе, чтобы порочить даже не родителей, а детей?! Неужели люди, которые называют себя журналистами, совсем не имеют совести, чести и достоинства, публикуя всякую грязь и ложь?!" — написала она в инстаграме.
Фигуристка пояснила, что знает ребенка как "целеустремленного, развитого и спортивного мальчика, упорству и трудолюбию которого стоит поучиться многим взрослым".
На прошлой неделе в СМИ стали появляться сообщения о том, что у Александра Плющенко якобы диагностировали нарушение психического развития. Родители пообещали довести дело до суда.