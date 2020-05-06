Навка вступилась за сына Плющенко и Рудковской

Фигуристка пояснила, что знает ребенка как "целеустремленного, развитого и спортивного мальчика, упорству и трудолюбию которого стоит поучиться многим взрослым".

На прошлой неделе в СМИ стали появляться сообщения о том, что у Александра Плющенко якобы диагностировали нарушение психического развития. Родители пообещали довести дело до суда.