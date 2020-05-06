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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T08:37
https://ria.ru/20200506/1571008094.html
В Москве провели миллион тестов на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

В Москве провели миллион тестов на коронавирус

08:37 06.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Количество проведённых тестов на коронавирус в Москве достигло 1 миллиона, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы продолжаем активно наращивать объемы тестирования на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже один миллион таких исследований. Ежедневно в городе проводится более 40 тысяч анализов", - отметила Ракова.
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По ее словам, за последнюю неделю в Москве в два раза увеличились масштабы тестирования на коронавирус для своевременной диагностики и оказания заболевшим медицинской помощи. Количество подтвержденных тестов на коронавирус растет, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне.
"Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов", - отметила заммэра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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