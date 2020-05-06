В Москве провели миллион тестов на коронавирус

"Мы продолжаем активно наращивать объемы тестирования на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже один миллион таких исследований. Ежедневно в городе проводится более 40 тысяч анализов", - отметила Ракова.

По ее словам, за последнюю неделю в Москве в два раза увеличились масштабы тестирования на коронавирус для своевременной диагностики и оказания заболевшим медицинской помощи. Количество подтвержденных тестов на коронавирус растет, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне.