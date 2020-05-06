В Москве провели миллион тестов на коронавирус

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Количество проведённых тестов на коронавирус в Москве достигло 1 миллиона, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы продолжаем активно наращивать объемы тестирования на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже один миллион таких исследований. Ежедневно в городе проводится более 40 тысяч анализов", - отметила Ракова.
По ее словам, за последнюю неделю в Москве в два раза увеличились масштабы тестирования на коронавирус для своевременной диагностики и оказания заболевшим медицинской помощи. Количество подтвержденных тестов на коронавирус растет, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне.
"Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов", - отметила заммэра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф