Отопление в Москве начнут отключать 7 мая

Он пояснил, что отключение отопления проводится поэтапно и занимает до пяти дней. "Специалистам комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление в более чем 70 тысячах зданий, в числе которых около 33 тысяч жилых домов", - добавил Бирюков.