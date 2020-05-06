Отопление в Москве начнут отключать 7 мая

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Отключение отопления в Москве стартует 7 мая и продлится до 5 дней, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства российской столицы.
"Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов. С учетом погоды принято решение приступить 7 мая к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Он пояснил, что отключение отопления проводится поэтапно и занимает до пяти дней. "Специалистам комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление в более чем 70 тысячах зданий, в числе которых около 33 тысяч жилых домов", - добавил Бирюков.
Вначале проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.
Если в указанный период отопление не отключили, следует сообщить об этом в управляющую компанию или ПАО "МОЭК" - через сайт online.moek.ru или на круглосуточную горячую линию для потребителей.