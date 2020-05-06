Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-05-06T08:34
https://ria.ru/20200506/1571008056.html
Отопление в Москве начнут отключать 7 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/151027/79/1510277967_0:291:5760:3531_1036x0_80_0_0_d80775fc7fcbf09ef6306dd21eafc7f7.jpg
РИА Новости

Отопление в Москве начнут отключать 7 мая

08:34 06.05.2020
2055
© Depositphotos / BelchonockОтопление в квартире
Отопление в квартире
© Depositphotos / Belchonock
Отопление в квартире. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Отключение отопления в Москве стартует 7 мая и продлится до 5 дней, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства российской столицы.
"Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов. С учетом погоды принято решение приступить 7 мая к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Работник коммунальной службы
5 мая, 08:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Власти Москвы начали подготовку к следующему отопительному сезону
Он пояснил, что отключение отопления проводится поэтапно и занимает до пяти дней. "Специалистам комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление в более чем 70 тысячах зданий, в числе которых около 33 тысяч жилых домов", - добавил Бирюков.
Вначале проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.
Если в указанный период отопление не отключили, следует сообщить об этом в управляющую компанию или ПАО "МОЭК" - через сайт online.moek.ru или на круглосуточную горячую линию для потребителей.
431064
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХНовости - НедвижимостьПетр БирюковМОЭКМоскваОбщество
Рекомендуем
Московский Кремль и пустая Кремлевская набережная
Москву подготовят к осенне-зимнему периоду в срок
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Москве провели миллион тестов на коронавирус
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Весы, гантели и сантиметр
Тренер дал совет, как не потерять мотивацию к спорту в самоизоляции
Сотрудник коммунальной службы в защитном костюме обрабатывает входную дверь подъезда в центре Москвы
В Москве продлили на месяц ежедневную дезинфекцию подъездов
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Сотрудник полиции
В Москве неизвестный изрезал прохожего ради 6,5 тысячи рублей и телефона
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
В Институте Роберта Коха предупредили о двух новых волнах коронавируса
Губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
С Чаяндинского месторождения вывезут около 8,5 тысячи человек
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Самолеты на стоянке в аэропорту
Ъ: Минтранс предложил расширить непрямую поддержку транспортной отрасли
Мытье посуды
Роскачество проверило средства для мытья посуды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
Лента новостейМолния