В двух районах Красноярского края ввели режим ЧС из-за шелкопряда

КРАСНОЯРСК, 6 мая — РИА Новости. Власти ввели режим ЧС в лесах двух районах Власти ввели режим ЧС в лесах двух районах Красноярского края из-за сибирского шелкопряда, для ликвидации которого в конце мая начнется обработка пораженной им тайги, сообщает Министерство лесного хозяйства края.

"В Ирбейском и Саянском районах введены режимы ЧС в лесах, обусловленные вспышкой массового размножения сибирского шелкопряда. Работает оперативный штаб. Специалисты Лесопожарного центра, лесничеств, краевого Центра защиты леса 12 мая начнут контрольные обследования лесных участков, пораженных вредителем. Обработка пораженных вредителем лесных участков начнется в третьей декаде мая. Для этого будут использовать самолеты Ан-2 со спецоборудованием", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, планируется обработать территорию на площади 120,4 тысячи гектар.

По данным Минлесхоза, на этот раз на пораженных вредителем участках будут использовать химический препарат "Клонрин", который показал 100-процентную эффективность.

"Применяя самолеты Ан-2, оснащенные специальной аппаратурой для ультрамалообъемного опрыскивания, можно провести лесозащитные мероприятия наиболее качественно и с минимальным воздействием на окружающую среду. Перед началом обработки специалисты расскажут местным жителями о мерах безопасности", — цитирует пресс-служба главу краевого Минлесхоза Димитрия Маслодудова.

Во время лесозащитных мероприятий доступ людей на территорию Ирбейского и Саянского лесничеств будет запрещен. Завершить работу планируют 10 июня. После чего специалисты вновь обследуют обработанные территории для оценки эффективности мероприятий.