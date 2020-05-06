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Роскачество проверило средства для мытья посуды
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РИА Новости

Роскачество проверило средства для мытья посуды

08:23 06.05.2020 (обновлено: 12:40 06.05.2020)
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© Depositphotos / IrynaTiumentsevМытье посуды
Мытье посуды
© Depositphotos / IrynaTiumentsev
Мытье посуды. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Роскачество проверило средства для мытья посуды и обнаружило, что они стали хуже, говорится в сообщении организации.
Эксперты протестировали моющие средства семи торговых марок по 18 показателям качества и безопасности и сравнили результаты с итогами прошлогоднего исследования.
Как оказалось, лидировавшее в рейтинге прошлого года Fairy сдало позиции, так как стало хуже справляться с загрязнениями. Кроме того, еще две торговые марки — AOS и Synergetic — покинули топ-10, а у трех (Frosch, Sorti и "Пемолюкс") качество либо снизилось, либо не повысилось.
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В моющих средствах AOS и "Золушка" эксперты обнаружили повышенное количество микроорганизмов — это нарушение норм Единых санитарно-эпидемиологических требований.

"Попасть в средство микроорганизмы могут из-за использования при его изготовлении загрязненной воды или из окружающей среды (недостаточная очистка воздуха, несоблюдение санитарных норм и тому подобное)", — говорится в сообщении.

В итоге лидерами нового рейтинга средств для мытья посуды стали Sarma и Sodasan, набравшие одинаковое количество баллов.
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