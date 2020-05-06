Роскачество проверило средства для мытья посуды

Как оказалось, лидировавшее в рейтинге прошлого года Fairy сдало позиции, так как стало хуже справляться с загрязнениями. Кроме того, еще две торговые марки — AOS и Synergetic — покинули топ-10, а у трех (Frosch, Sorti и "Пемолюкс") качество либо снизилось, либо не повысилось.