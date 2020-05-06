В больнице в Коммунарке лечатся более 450 пациентов

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 450 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 57 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 32 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении состоят 456 пациентов. Из них с диагнозом внебольничная пневмония - 99%, COVID-подтвержденных - 63%. В ОРИТ находятся 57 пациентов, из них 32 на ИВЛ. На экстракорпоральной мембранной оксигенации - один пациент.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф