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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T09:42
https://ria.ru/20200506/1571007872.html
В больнице в Коммунарке лечатся более 450 пациентов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285580_0:56:2725:1589_1036x0_80_0_0_e701ea20c2a0d04964c2a407cbd07987.jpg
РИА Новости

В больнице в Коммунарке лечатся более 450 пациентов

08:20 06.05.2020 (обновлено: 09:42 07.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковМедицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 450 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 57 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 32 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении состоят 456 пациентов. Из них с диагнозом внебольничная пневмония - 99%, COVID-подтвержденных - 63%. В ОРИТ находятся 57 пациентов, из них 32 на ИВЛ. На экстракорпоральной мембранной оксигенации - один пациент.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
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