В Красноярском крае десять домов подтоплены из-за подъема воды в реке

"Уровень воды в реке Кас у поселка Александровский Шлюз продолжает пребывать. Он повысился на 1 см и составил 864 см, что на 14 см выше критического уровня (750 см). В поселке подтоплено 10 жилых домов (в 6 домах вода выше уровня пола, в 4 - на уровне пола), 10 приусадебных участков. Дизельная электростанция в превентивных целях законсервирована. Жильцы подтопленных домов, а их 36 человек, в том числе 4 ребенка, размещены у своих родственников", - говорится в сообщении.