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2020-05-06T08:21
https://ria.ru/20200506/1571007836.html
В Красноярском крае десять домов подтоплены из-за подъема воды в реке
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564284663_0:394:2942:2048_1036x0_80_0_0_c80b1949b1b0fa999738fb2e649ff0c6.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае десять домов подтоплены из-за подъема воды в реке

08:16 06.05.2020 (обновлено: 08:21 06.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПаводки
Паводки
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Паводки. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Касе поднялся выше критического уровня на 14 сантиметров, в результате чего оказались подтопленными 10 жилых домов поселка Александровский Шлюз на северо-востоке Красноярского края, сообщает краевое агентство ГО и ЧС.
"Уровень воды в реке Кас у поселка Александровский Шлюз продолжает пребывать. Он повысился на 1 см и составил 864 см, что на 14 см выше критического уровня (750 см). В поселке подтоплено 10 жилых домов (в 6 домах вода выше уровня пола, в 4 - на уровне пола), 10 приусадебных участков. Дизельная электростанция в превентивных целях законсервирована. Жильцы подтопленных домов, а их 36 человек, в том числе 4 ребенка, размещены у своих родственников", - говорится в сообщении.
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По данным агентства, в случае необходимости жители будут размещены на самой высокой точке в населённом пункте. На место доставили палатку на 40 мест с двумя печами и резервный генератор.
Каждые три часа специалисты гидропоста, расположенного в 200 метрах выше поселка, проводят мониторинг уровня воды в реке.
В случае осложнения обстановки, на дежурстве в Енисейске находится вертолёт Ми-8 "АэроГео", 16 человек КГКУ "Спасатель" и 2 плавсредства. Эвакуация населения возможна в ближайшие населённые пункты. Для этого в них подготовлены пункты временного размещения.
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По прогнозам ФГБУ "Среднесибирское УГМС", 6 мая на территории поселка сильных осадков не ожидается, возможны незначительные колебания уровня воды - он может достигнуть отметки 870 сантиметров.
По данным открытых источников, в поселке проживают 128 человек. Там расположена сельская школа, фельдшерско-акушерский пункт и вертолётная площадка.
000210
Ми-8Красноярский крайЕнисейскПроисшествия
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