В Якутии выявили коронавирус у демобилизовавшегося солдата

ЯКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Коронавирус обнаружен у демобилизовавшегося из армии и прибывшего в арктический улус Якутии, за минувшие сутки количество выявленных случаев COVID-19 в республике увеличилось на 17, всего в регионе зарегистрировано 348 случаев заболевания, сообщил на брифинге председатель оперативного штаба, глава республики Айсен Николаев.
Ранее сообщалось о 331 подтвержденном случае коронавирусной инфекции в регионе. В среду Николаев находится с рабочим визитом в Ленском районе. По итогам совещания оперативного штаба он рассказал о данных ежедневного мониторинга.
"За сутки у нас увеличилось количество больных на 17, из них 12 - в Якутске. К сожалению, впервые коронавирус появился в Усть-Янском районе. Это демобилизованный солдат, приехавший на родину. Он был один день, и сразу анализы показали коронавирус. И поэтому мы надеемся, что широкого очага инфекции там не будет… В целом по республике ситуация стабильная. По Якутску 3 из 12 - это случаи в республиканской офтальмологической больнице", - рассказал глава региона.
На настоящий момент в Якутии излечились от коронавируса 46 человек.
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