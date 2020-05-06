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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T08:14
https://ria.ru/20200506/1571007727.html
В Якутии выявили коронавирус у демобилизовавшегося солдата
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

В Якутии выявили коронавирус у демобилизовавшегося солдата

08:13 06.05.2020 (обновлено: 08:14 06.05.2020)
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ЯКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Коронавирус обнаружен у демобилизовавшегося из армии и прибывшего в арктический улус Якутии, за минувшие сутки количество выявленных случаев COVID-19 в республике увеличилось на 17, всего в регионе зарегистрировано 348 случаев заболевания, сообщил на брифинге председатель оперативного штаба, глава республики Айсен Николаев.
Ранее сообщалось о 331 подтвержденном случае коронавирусной инфекции в регионе. В среду Николаев находится с рабочим визитом в Ленском районе. По итогам совещания оперативного штаба он рассказал о данных ежедневного мониторинга.
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"За сутки у нас увеличилось количество больных на 17, из них 12 - в Якутске. К сожалению, впервые коронавирус появился в Усть-Янском районе. Это демобилизованный солдат, приехавший на родину. Он был один день, и сразу анализы показали коронавирус. И поэтому мы надеемся, что широкого очага инфекции там не будет… В целом по республике ситуация стабильная. По Якутску 3 из 12 - это случаи в республиканской офтальмологической больнице", - рассказал глава региона.
На настоящий момент в Якутии излечились от коронавируса 46 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Здоровье - ОбществоЛенский район
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