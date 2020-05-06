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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-06T08:28
https://ria.ru/20200506/1571007636.html
Цена на нефть марки WTI опустилась до 24,49 доллара за баррель
https://cdn23.img.ria.ru/images/151542/76/1515427672_39:0:4432:2471_1036x0_80_0_0_356ea341d6bd43e452401b8ffc4fe3f8.jpg
РИА Новости

Цена на нефть марки WTI опустилась до 24,49 доллара за баррель

08:28 06.05.2020
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© AP Photo / David ZalubowskiДобыча нефти в США
Добыча нефти в США
© AP Photo / David Zalubowski
Добыча нефти в США. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API), свидетельствую данные торгов.
По состоянию на 7.54 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,19%, до 30,91 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,33%, до 24,49 доллара за баррель.
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Цены на нефть снижаются в среду на фоне вернувшегося беспокойства по поводу дисбаланса спроса на сырье и предложения.
Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,4 миллиона баррелей. А официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 7,7 миллиона баррелей.
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"Мы говорим о нормализации спроса и предложения, но нам предстоит пройти долгий путь", - считает глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw), слова которого приводит агентство Рейтер.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьWTI (нефть)BrentСШАЭкономика
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