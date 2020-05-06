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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T08:06
https://ria.ru/20200506/1571007574.html
В Кузбассе подтвердили 18 новых случаев коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

В Кузбассе подтвердили 18 новых случаев коронавируса

08:06 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 6 мая - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось еще у 18 жителей Кемеровской области, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
"Еще у восемнадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Один пациент с подтвержденным диагнозом был выписан. Таким образом, от коронавируса вылечилось уже двадцать шесть человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто шестьдесят восемь больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Как уточняется в Telegram-канале оперштаба, 12 новых случаев заражения обнаружено в Новокузнецке, 2 – в Калтане, по одному – в Анжеро-Судженске, Белово, Кемерово и в Новокузнецком районе.
В региональном Роспотребнадзоре РИА Новости уточнили, что выздоровевший – житель Ленинск-Кузнецкого района.
По данным на среду, в Кузбассе выявлено 198 случаев заболевания коронавирусом, 26 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9503 человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)НовокузнецкКемеровская областьАнжеро-СудженскОбщество
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