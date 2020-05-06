В Кузбассе подтвердили 18 новых случаев коронавируса

КЕМЕРОВО, 6 мая - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось еще у 18 жителей Кемеровской области, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
"Еще у восемнадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Один пациент с подтвержденным диагнозом был выписан. Таким образом, от коронавируса вылечилось уже двадцать шесть человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто шестьдесят восемь больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как уточняется в Telegram-канале оперштаба, 12 новых случаев заражения обнаружено в Новокузнецке, 2 – в Калтане, по одному – в Анжеро-Судженске, Белово, Кемерово и в Новокузнецком районе.
В региональном Роспотребнадзоре РИА Новости уточнили, что выздоровевший – житель Ленинск-Кузнецкого района.
По данным на среду, в Кузбассе выявлено 198 случаев заболевания коронавирусом, 26 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9503 человека.