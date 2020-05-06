В Кузбассе подтвердили 18 новых случаев коронавируса

По данным на среду, в Кузбассе выявлено 198 случаев заболевания коронавирусом, 26 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9503 человека.