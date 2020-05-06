Прибывших из Душанбе жителей Свердловской области поместили в обсерватор

Самолет "Уральских авиалиний" прибыл из столицы Таджикистана в Екатеринбург ночью в среду, сделав предварительную посадку в Сургуте. По данным штаба, прибывшие этим рейсом жители Челябинской области, Пермского края, Тюменской области, Башкирии и Удмуртии при содействии оперативных штабов сразу отправились в свои регионы.