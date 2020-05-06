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2020-05-06T08:02
https://ria.ru/20200506/1571007421.html
Прибывших из Душанбе жителей Свердловской области поместили в обсерватор
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РИА Новости

Прибывших из Душанбе жителей Свердловской области поместили в обсерватор

08:02 06.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Жители Свердловской области, вернувшиеся спецбортом компании "Уральские авиалинии" в Екатеринбург из Душанбе, помещены на двухнедельную изоляцию в обсерватор, сообщает оперативный штаб региона.
Самолет "Уральских авиалиний" прибыл из столицы Таджикистана в Екатеринбург ночью в среду, сделав предварительную посадку в Сургуте. По данным штаба, прибывшие этим рейсом жители Челябинской области, Пермского края, Тюменской области, Башкирии и Удмуртии при содействии оперативных штабов сразу отправились в свои регионы.
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"Вывозной борт доставил из Душанбе 53 жителя Среднего Урала. Свердловчане после всех необходимых процедур прямо от трапа самолета отправились на 14-дневную изоляцию в условиях обсерватора, где за ними установлено медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.
На 6 мая в Свердловской области 1277 выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Врачи оценивают состояние 21 госпитализированного как тяжелое, 63 – средней тяжести, остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Свердловские врачи всего вылечили 182 человека. У одного пациента, скончавшегося в Красноуфимске от пневмонии, коронавирус был обнаружен при посмертном исследовании.
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