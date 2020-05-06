В Хабаровске две медсестры перинатального центра заразились коронавирусом

ХАБАРОВСК, 6 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен при плановом обследовании у двух медсестер перинатального центра в Хабаровске, предприняты все необходимые меры, сообщает перинатальный центр на своей странице в Instagram.
Отмечается, что перинатальный центр работает в соответствии с санитарным законодательством, соблюдаются все нормативы. Центр регулярно обследует свой персонал на COVID-19. По данным Роспотребнадзора, из общего количества инфицированных коронавирусом 20-25% не имеют симптомов. Кроме того, заболевание у таких людей не развивается.
"Такая ситуация сложилась и с двумя медсестрами в отделении патологии недоношенных детей. У них не было симптомов заболевания, и инфицирование коронавирусом было выявлено при плановом обследовании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после получения результатов обследования сотрудников 30 апреля в соответствии с предписанием Роспотребнадзора, были приняты все необходимые меры, в том числе – обследование контактных. Персонал отделения патологии новорождённых и недоношенных детей работает в режиме инфекционного госпиталя – в масках, перчатках и в защитных халатах.
Ранее сообщалось, что к среде в крае выявлены 699 случаев заболевания. С начала пандемии семь пациентов скончались, 172 человека вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.