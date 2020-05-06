В Хабаровске две медсестры перинатального центра заразились коронавирусом

"Такая ситуация сложилась и с двумя медсестрами в отделении патологии недоношенных детей. У них не было симптомов заболевания, и инфицирование коронавирусом было выявлено при плановом обследовании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения результатов обследования сотрудников 30 апреля в соответствии с предписанием Роспотребнадзора, были приняты все необходимые меры, в том числе – обследование контактных. Персонал отделения патологии новорождённых и недоношенных детей работает в режиме инфекционного госпиталя – в масках, перчатках и в защитных халатах.