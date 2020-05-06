Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-06T08:01
https://ria.ru/20200506/1571007329.html
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
https://cdn24.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:260:1210:941_1036x0_80_0_0_dd633c8f34c3b9d1cdc074de5e9dab39.jpg
РИА Новости

В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков

08:01 06.05.2020
1264
© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 4 мая украинские силовики два раза нарушили режим тишины.
"За 5 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
000000
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Тестирование на коронавирус
В ДНР число зараженных коронавирусом возросло до 142 человек
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
В ЛНР оценили намерение Украины провести выборы в Донбассе
Украинская военная техника в Донбассе
Силовики размещают технику у жилых домов в Донбассе, заявили в ЛНР
Участники мероприятия посвященному открытию памятника в честь пятой годовщины вручения боевого знамени министерству внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики в Луганске
В Луганске открыли памятник к пятилетию вручения боевого знамени МВД ЛНР
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
В ДНР прокомментировали план "Б" Киева по возвращению Донбасса
Украинский военный
Силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Тестирование на коронавирус
В ДНР число зараженных коронавирусом возросло до 147 человек
Украинский военный
В ЛНР заявили об обстреле поселка силовиками
Украинские военные
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
В ДНР число случаев коронавируса выросло до 133
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Украинский военный
Силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Армении борьбу с коронавирусом
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич призвал СММ ОБСЕ защищать население Донбасса от действий ВСУ
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
В Грузии заявили, что Саакашвили не принесет пользы Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
Лента новостейМолния