В Таиланде вторые сутки подряд выявлен всего один заболевший COVID-19

"Сегодня, уже вторые сутки подряд, зарегистрирован только один случай заражения коронавирусной инфекцией. К сожалению, зарегистрирована и еще одна смерть от инфекции", - сказал он.
"Умерший – гражданин Австралии 69 лет, директор гостиницы в провинции Пханга на юге Таиланда, заболевший 28 марта", - сказал пресс-секретарь.
"Единственный новый пациент, зарегистрированный за последние сутки, – гражданин Таиланда, парикмахер по профессии, вернувшийся 4 мая из России вывозным авиарейсом. Он был госпитализирован прямо из аэропорта по прибытии с симптомами простудного заболевания. Тесты подтвердили наличие в его организме коронавируса", - сказал Висануйотхин.
Он сообщил также, что общее количество заболевших с начала эпидемии в Таиланде теперь составляет 2 989 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции - 55 человек, полностью выздоровевших – 2 761 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.