В Таиланде вторые сутки подряд выявлен всего один заболевший COVID-19

"Сегодня, уже вторые сутки подряд, зарегистрирован только один случай заражения коронавирусной инфекцией. К сожалению, зарегистрирована и еще одна смерть от инфекции", - сказал он.

"Единственный новый пациент, зарегистрированный за последние сутки, – гражданин Таиланда, парикмахер по профессии, вернувшийся 4 мая из России вывозным авиарейсом. Он был госпитализирован прямо из аэропорта по прибытии с симптомами простудного заболевания. Тесты подтвердили наличие в его организме коронавируса", - сказал Висануйотхин.