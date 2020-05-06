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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T07:57
https://ria.ru/20200506/1571007288.html
В Таиланде вторые сутки подряд выявлен всего один заболевший COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570729889_0:314:3072:2042_1036x0_80_0_0_c9ffdc905e51bce142dadc4283321311.jpg
РИА Новости

В Таиланде вторые сутки подряд выявлен всего один заболевший COVID-19

07:57 06.05.2020
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© REUTERS / Athit PerawongmethaЗабор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке. Архивное фото
БАНГКОК, 6 мая – РИА Новости. В Таиланде второй день подряд выявлен всего один новый случай заражения коронавирусом, один человек скончался, заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня, уже вторые сутки подряд, зарегистрирован только один случай заражения коронавирусной инфекцией. К сожалению, зарегистрирована и еще одна смерть от инфекции", - сказал он.
"Умерший – гражданин Австралии 69 лет, директор гостиницы в провинции Пханга на юге Таиланда, заболевший 28 марта", - сказал пресс-секретарь.
"Единственный новый пациент, зарегистрированный за последние сутки, – гражданин Таиланда, парикмахер по профессии, вернувшийся 4 мая из России вывозным авиарейсом. Он был госпитализирован прямо из аэропорта по прибытии с симптомами простудного заболевания. Тесты подтвердили наличие в его организме коронавируса", - сказал Висануйотхин.
Он сообщил также, что общее количество заболевших с начала эпидемии в Таиланде теперь составляет 2 989 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции - 55 человек, полностью выздоровевших – 2 761 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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