В Киргизии число заболевших COVID-19 выросло до 871 человека

Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии

Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии

БИШКЕК, 6 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии возросло до 871, двенадцать человек погибли, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 6 мая 2020 года по республике зарегистрировано 28 новых случаев СOVID-19, среди них четверо - медработники", - заявил представитель штаба.

По его словам, зафиксирована и очередная смерть от заболевания. "За прошедшие сутки умерла женщина в возрасте 67 лет с диагнозом COVID-19 тяжелой формы. У неё также диагностировали двустороннюю пневмонию, синдром полиорганной недостаточности, отек головного мозга. Пациентка помимо этого страдала циррозом печени с портальной гипертензией и эксудативным плевритом", - отметили в штабе.

Таким образом количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии возросло до 871. Погибли - 12. Выздоровели и были выписаны из больниц 614 человек. За все время пандемии в республике проведено почти 60 тысяч тестов на коронавирус.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице, - режим чрезвычайного положения сроком до 10 мая.