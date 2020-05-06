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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T07:50
https://ria.ru/20200506/1571007111.html
В Киргизии число заболевших COVID-19 выросло до 871 человека
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570663322_0:0:3057:1720_1036x0_80_0_0_876a81d4482a5d50d0adde9032a9f2e7.jpg
РИА Новости

В Киргизии число заболевших COVID-19 выросло до 871 человека

07:50 06.05.2020
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© AFP 2020 / Vyacheslav OseledkoКонтрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
БИШКЕК, 6 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии возросло до 871, двенадцать человек погибли, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 6 мая 2020 года по республике зарегистрировано 28 новых случаев СOVID-19, среди них четверо - медработники", - заявил представитель штаба.
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По его словам, зафиксирована и очередная смерть от заболевания. "За прошедшие сутки умерла женщина в возрасте 67 лет с диагнозом COVID-19 тяжелой формы. У неё также диагностировали двустороннюю пневмонию, синдром полиорганной недостаточности, отек головного мозга. Пациентка помимо этого страдала циррозом печени с портальной гипертензией и эксудативным плевритом", - отметили в штабе.
Таким образом количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии возросло до 871. Погибли - 12. Выздоровели и были выписаны из больниц 614 человек. За все время пандемии в республике проведено почти 60 тысяч тестов на коронавирус.
В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице, - режим чрезвычайного положения сроком до 10 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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