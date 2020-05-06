В Индии за сутки зафиксировали почти три тысячи новых случаев COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки выросло почти на 3 тысячи человек и составляет 49 391, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 33 514 человек. Выздоровели после коронавируса 14 182 человек (1 456 за сутки), погибли 1 694 человек (126 за сутки). Накануне сообщалось о 46 433 заболевших, днем ранее – о 42 533.
Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксирован 15 525 случай заражения (984 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат – 5804 случая (441 за сутки), далее следует столичная территория Дели с 4 898 зараженными (206 за сутки).
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешено передвижение на такси и общественном транспорте, а также разрешена работа парикмахерских. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами страны, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.