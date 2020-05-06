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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T07:44
https://ria.ru/20200506/1571007028.html
В Индии за сутки зафиксировали почти три тысячи новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570660952_0:232:3075:1962_1036x0_80_0_0_0a8ba2e30b1d05a009a8d89c23abc862.jpg
РИА Новости

В Индии за сутки зафиксировали почти три тысячи новых случаев COVID-19

07:44 06.05.2020
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© REUTERS / Francis MascarenhasМедицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
© REUTERS / Francis Mascarenhas
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки выросло почти на 3 тысячи человек и составляет 49 391, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 33 514 человек. Выздоровели после коронавируса 14 182 человек (1 456 за сутки), погибли 1 694 человек (126 за сутки). Накануне сообщалось о 46 433 заболевших, днем ранее – о 42 533.
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Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксирован 15 525 случай заражения (984 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат – 5804 случая (441 за сутки), далее следует столичная территория Дели с 4 898 зараженными (206 за сутки).
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешено передвижение на такси и общественном транспорте, а также разрешена работа парикмахерских. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами страны, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГуджаратМахараштраДелиИндияВ мире
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