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2020-05-06T07:25
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Туркмения планирует стать наблюдателем в ВТО
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РИА Новости

Туркмения планирует стать наблюдателем в ВТО

07:25 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
АШХАБАД, 6 мая - РИА Новости. Туркмения хочет получить статус наблюдателя во Всемирной торговой организации на следующей сессии Генерального совета ВТО, сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Этот вопросы обсуждался в ходе онлайн-переговоров постоянного представительства Туркменистана при отделении ООН в Женеве с экспертами Всемирной торговой организации.
Представители ВТО были проинформированы о проделанной Ашхабадом работе по получению статуса наблюдателя в организации. В частности, туркменские представители рассказали о заседаниях Правительственной комиссии по вступлению Туркменистана в ВТО, проведенных 14 апреля и 4 мая этого года. По итогам этих заседаний, было сделано заключение, что участие Туркменистана в ВТО в статусе наблюдателя будет способствовать динамичному развитию национальной экономики.
На переговорах было отмечено, что туркменская сторона подготовила обзор экономической политики и режима внешней торговли страны.
"В ходе встречи были обсуждены возможности рассмотрения вопроса о предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя во Всемирной торговой организации в повестке дня следующей сессии Генерально­го совета ВТО", - пишет "Нейтральный Туркменистан". Сроки проведения сессии не называются.
Впервые вопрос о вступлении Туркменистана в ВТО был поднят в январе 2011 года тогдашним главой Еврокомиссии Жозе-Мануэлем Баррозу. В ходе своего визита в Ашхабад он предложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову подать заявку на вступление Туркменистана в организацию.
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ЕврокомиссияВсемирная торговая организация (ВТО)Гурбангулы БердымухамедовТуркменияАшхабадООНВ мире
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