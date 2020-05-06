Туркмения планирует стать наблюдателем в ВТО

На переговорах было отмечено, что туркменская сторона подготовила обзор экономической политики и режима внешней торговли страны.

"В ходе встречи были обсуждены возможности рассмотрения вопроса о предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя во Всемирной торговой организации в повестке дня следующей сессии Генерально­го совета ВТО", - пишет "Нейтральный Туркменистан". Сроки проведения сессии не называются.