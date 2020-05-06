США и Иран могут произвести обмен заключенными, сообщает СМИ

По его данным, замдиректора секции интересов Ирана при посольстве Пакистана в Вашингтоне Абольфазль Мехрабади заявил, что Асгари, который заразился коронавирусом, находится под медицинским наблюдением иммиграционных властей США и ожидает разрешения на выезд из страны. "Мы работаем и сотрудничаем с иммиграционной службой, чтобы как можно скорее он был депортирован в Иран", - сказал Мехрабади.
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Представитель иммиграционной и таможенной службы США (ICE) подтвердил, что Асгари будет депортирован, как только получит разрешение на выезд, однако не назвал конкретных дат.
Трое иранских должностных лиц сообщили агентству, что обмен заключенными находится в стадии разработки, вероятным кандидатом на обмен является американец Майкл Уайт, задержанный в Иране в 2018 году.
В марте госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана предоставили осужденному на 13 лет американцу Майклу Уайту медицинский отпуск из тюрьмы. Он отметил, что США продолжат добиваться полного освобождения Уайта. Приговор Уайту был вынесен в марте 2019 года. Он был осужден за оскорбление руководства Ирана и размещение в интернете частной фотографии.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в конце марта обвинил США в том, что они подвергают жизни и здоровье иранских заключенных опасности, не выпуская их из тюрем на фоне коронавируса. Публикация министра иностранных дела Ирана сопровождалась скриншотом статьи британской газеты Guardian, в которой один из иранских ученых, удерживаемый в американской тюрьме, рассказывал, что заключенным не дают маски и санитайзеры, высказывая опасения, что не переживет эпидемию в тюрьме.
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