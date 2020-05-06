США и Иран могут произвести обмен заключенными, сообщает СМИ

Президент Ирана заявил, что Тегеран не ищет конфликта с США

Президент Ирана заявил, что Тегеран не ищет конфликта с США

Представитель иммиграционной и таможенной службы США (ICE) подтвердил, что Асгари будет депортирован, как только получит разрешение на выезд, однако не назвал конкретных дат.