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В Аргентине разбился медицинский самолет
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РИА Новости

В Аргентине разбился медицинский самолет

07:21 06.05.2020 (обновлено: 15:54 06.05.2020)
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© РИА Новости / Александр СоловскийГоры на севере Аргентины
Горы на севере Аргентины
© РИА Новости / Александр Соловский
Горы на севере Аргентины. Архивное фото
МЕХИКО, 6 мая — РИА Новости. Медицинский самолет Learjet 35 разбился при посадке в аэропорту Эскеля в предгорье Анд в Аргентине, на борту находились два медика и два пилота, сообщают местные СМИ со ссылкой на совет по безопасности на транспорте.

"Совет по безопасности на транспорте JST подтвердил, что самолет Learjet 35 с бортовым номером LV-BXU разбился в международном аэропорту Антонио Пароди, расположенном в провинции Чубут, к востоку от города Эскель", — говорится в материале издания "Насьон".

По информации СМИ, точных данных о погибших пока нет. На борту находились четыре человека — врач, медсестра и два пилота, они должны были транспортировать трехлетнего мальчика с заболеванием сердца. Предполагается, что авария произошла по причине плохой видимости в районе из-за тумана. На месте работают экстренные службы.
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