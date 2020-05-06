В Аргентине разбился медицинский самолет

"Совет по безопасности на транспорте JST подтвердил, что самолет Learjet 35 с бортовым номером LV-BXU разбился в международном аэропорту Антонио Пароди, расположенном в провинции Чубут, к востоку от города Эскель", — говорится в материале издания " Насьон ".

По информации СМИ, точных данных о погибших пока нет. На борту находились четыре человека — врач, медсестра и два пилота, они должны были транспортировать трехлетнего мальчика с заболеванием сердца. Предполагается, что авария произошла по причине плохой видимости в районе из-за тумана. На месте работают экстренные службы.