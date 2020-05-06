Promobot поставит в Европу 60 терминалов для измерения температуры

Соответствующее соглашение о поставке на сумму 300 тысяч евро подписано с немецкой Stey GmbH.
Терминалы Thermocontrol работают автономно, без помощи человека. Они представляют собой устройства с видеокамерой, дистанционным термометром и экраном. В базовой версии на экране появляются уведомления и результаты измерения температуры. В более сложной версии работает система распознавания лиц, которую можно интегрировать с системами безопасности, ограничив доступ в здание потенциальным носителям вируса. Средняя пропускная способность терминалов — более 300 человек в час.
© Фото : пресс-службой компании "Промобот"Терминал с технологией бесконтактного измерения температуры тела от Пермской компании "Промобот"
© Фото : пресс-службой компании "Промобот"
Терминал с технологией бесконтактного измерения температуры тела от Пермской компании "Промобот"
"В первые три месяца в Европу приедут 10 терминалов Promobot Thermocontrol на сумму 50 тысяч евро. Общая сумма договора, подписанного с немецкой компанией Stey GmbH, составляет 300 тысяч евро на 60 терминалов. Планируется, что первые терминалы установят уже к концу мая в одном из бизнес-центров во Франкфурте", - отметили в Promobot.
"У нас большие планы по внедрению Thermocontrol на предприятиях и в общественных местах. Сейчас мы тестируем терминалы и уже ведем переговоры с представителями крупных торговых сетей Германии и Франции, университетов и частных компаний. Первыми регионами, где появятся терминалы, станут Франкфурт и Париж", — приводятся в сообщении слова представителя Stey GmbH во Франкфурте Людвиги Вирт.
Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Компания является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе.
© Фото : пресс-службой компании "Промобот"Терминал с технологией бесконтактного измерения температуры тела от Пермской компании "Промобот"
© Фото : пресс-службой компании "Промобот"
Терминал с технологией бесконтактного измерения температуры тела от Пермской компании "Промобот"
Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы Promobot уже работают Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
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