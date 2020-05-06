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2020-05-06T07:29
https://ria.ru/20200506/1571006429.html
Росстат сообщил статистику смертности от легочных заболеваний в 2020 году
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РИА Новости

Росстат сообщил статистику смертности от легочных заболеваний в 2020 году

07:15 06.05.2020 (обновлено: 07:29 06.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Смертность в России от заболеваний органов дыхания по итогам первых трех месяцев этого года снизилась по сравнению с январем-мартом 2019 года с 47,6 умерших на 100 тысяч человек до 42,6, сообщили РИА Новости в Росстате.
Росстат представил новую инфографическую концепцию статистических данных. Цифры по демографии за первый квартал 2020 года вышли в 24-страничном наглядном варианте, где отражены изменения в динамике сразу за три года.
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Всего за первый квартал в России умерли 460 тысяч человек, это на 3,8% меньше, чем в аналогичный период 2019 года.
В целом от общего числа умерших от болезней органов дыхания скончались 3,4% человек, это на 0,2% меньше, чем в 2019 году. Больше всего от различных проблем с органами дыхания умерло в Забайкальском крае - 93,8 человека на 100 тысяч человек, меньше всего этот показатель в Ингушетии - 4,8.
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От болезней системы кровообращения в России скончались 593,8 человек на 100 тысяч человек, в 2019-м - 641,3 человека. Прирост показал смертность от болезней нервной системы - с 64 случаев на 100 тысяч человек в январе-марте 2019 года до 71,5 в 2020-м. Такая же картина по смертям от заболеваний органов пищеварения - с 67,9 до 69,7.
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