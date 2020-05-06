Росстат сообщил статистику смертности от легочных заболеваний в 2020 году

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Смертность в Смертность в России от заболеваний органов дыхания по итогам первых трех месяцев этого года снизилась по сравнению с январем-мартом 2019 года с 47,6 умерших на 100 тысяч человек до 42,6, сообщили РИА Новости в Росстате

Росстат представил новую инфографическую концепцию статистических данных. Цифры по демографии за первый квартал 2020 года вышли в 24-страничном наглядном варианте, где отражены изменения в динамике сразу за три года.

Всего за первый квартал в России умерли 460 тысяч человек, это на 3,8% меньше, чем в аналогичный период 2019 года.

В целом от общего числа умерших от болезней органов дыхания скончались 3,4% человек, это на 0,2% меньше, чем в 2019 году. Больше всего от различных проблем с органами дыхания умерло в Забайкальском крае - 93,8 человека на 100 тысяч человек, меньше всего этот показатель в Ингушетии - 4,8.