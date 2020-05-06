Во Владивостоке составили более 270 протоколов на нарушителей изоляции

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Правоохранители и сотрудники административных комиссий во Владивостоке в течение майских праздников составили 275 протоколов за нарушения самоизоляции, сообщает мэрия.
"Двести семьдесят пять протоколов за нарушение действующего режима самоизоляции составили во Владивостоке сотрудники административных комиссий совместно с полицией в период с 1 по 5 мая. Нарушители были выявлены в ходе рейдовых мероприятий. Рейды прошли в местах массового отдыха, организациях торговли, на общественном транспорте и в других местах. За злостное несоблюдение режима самоизоляции и масочного режима нарушителям грозят штрафы для физических лиц в размере от 3 до 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Также во Владивостоке по громкой связи оповещают о режиме самоизоляции - спецмашины ежедневно курсируют в разных районах города.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля – масочный режим. Всего в Приморье 684 заболевших коронавирусом, свыше 50 человек - в крайне тяжёлом состоянии. По данным краевых властей, умерли шесть человек.
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