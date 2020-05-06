Во Владивостоке составили более 270 протоколов на нарушителей изоляции

"Двести семьдесят пять протоколов за нарушение действующего режима самоизоляции составили во Владивостоке сотрудники административных комиссий совместно с полицией в период с 1 по 5 мая. Нарушители были выявлены в ходе рейдовых мероприятий. Рейды прошли в местах массового отдыха, организациях торговли, на общественном транспорте и в других местах. За злостное несоблюдение режима самоизоляции и масочного режима нарушителям грозят штрафы для физических лиц в размере от 3 до 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.