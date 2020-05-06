В Хакасии число больных COVID-19 достигло 340 человек

В пресс-службе сообщили, что за сутки стало известно о семи выздоровевших пациентах. Общее число выздоровевших составило 32 человека. Под медицинским наблюдением находится 2046 человек – 37 в обсерваторе и 2009 – на домашней самоизоляции. На лечении остается 278 пациентов: 164 - в стационаре, 114 – лечатся амбулаторно. С начала пандемии скончались восемь человек с диагнозом коронавируса.