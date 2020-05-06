В Хакасии число больных COVID-19 достигло 340 человек

КРАСНОЯРСК, 6 май - РИА Новости. За сутки в Хакасии выявлено 22 новых случая заражения COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии составило 340 человек, сообщает пресс-служба правительства республики.
В предыдущие сутки в Хакасии было зафиксировано 16 случаев заболевания коронавирусом.
"Лабораторно подтвердился диагноз COVID-19 ещё у 22 человек: 19 - в Абакане, 2 - в Саяногорске, 1 – в Усть-Абаканском районе. 12 новых заболевших - из числа контактных с больными, 8 – сотрудники Абаканской межрайонной клинической больницы, ещё двое инфицированных из хирургического отделения республиканской больницы (медработник и пациент). Таким образом, всего в республике зарегистрировано 340 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что за сутки стало известно о семи выздоровевших пациентах. Общее число выздоровевших составило 32 человека. Под медицинским наблюдением находится 2046 человек – 37 в обсерваторе и 2009 – на домашней самоизоляции. На лечении остается 278 пациентов: 164 - в стационаре, 114 – лечатся амбулаторно. С начала пандемии скончались восемь человек с диагнозом коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.