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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T07:01
https://ria.ru/20200506/1571006318.html
В Хакасии число больных COVID-19 достигло 340 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Хакасии число больных COVID-19 достигло 340 человек

07:01 06.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи
КРАСНОЯРСК, 6 май - РИА Новости. За сутки в Хакасии выявлено 22 новых случая заражения COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии составило 340 человек, сообщает пресс-служба правительства республики.
В предыдущие сутки в Хакасии было зафиксировано 16 случаев заболевания коронавирусом.
"Лабораторно подтвердился диагноз COVID-19 ещё у 22 человек: 19 - в Абакане, 2 - в Саяногорске, 1 – в Усть-Абаканском районе. 12 новых заболевших - из числа контактных с больными, 8 – сотрудники Абаканской межрайонной клинической больницы, ещё двое инфицированных из хирургического отделения республиканской больницы (медработник и пациент). Таким образом, всего в республике зарегистрировано 340 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что за сутки стало известно о семи выздоровевших пациентах. Общее число выздоровевших составило 32 человека. Под медицинским наблюдением находится 2046 человек – 37 в обсерваторе и 2009 – на домашней самоизоляции. На лечении остается 278 пациентов: 164 - в стационаре, 114 – лечатся амбулаторно. С начала пандемии скончались восемь человек с диагнозом коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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