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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T06:58
https://ria.ru/20200506/1571006284.html
В Бурятии число заболевших COVID-19 выросло до 499 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_0:0:2723:1533_1036x0_80_0_0_6167845d5a93af53b460a618a25c1f65.jpg
РИА Новости

В Бурятии число заболевших COVID-19 выросло до 499 человек

06:58 06.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медики . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 мая - РИА Новости. Количество заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Бурятии до 499, за сутки выявили еще почти 50 заболевших, сообщается на сайте минздрава республики.
"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 08.00 часов (03.00 мск) 06.05.2020 зарегистрировано 499 (+49) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. Из них успешно завершили лечение и выписались из больниц 133 человека, умерли четыре человека, проходит лечение в стационарах 241 человек, на амбулаторном лечении, в пансионате 121 больной", - говорится в сообщении.
На утро среды в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 241 больной, из них 27 детей (у троих детей диагностирована пневмония).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияОбщество
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