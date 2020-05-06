В Бурятии число заболевших COVID-19 выросло до 499 человек

"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 08.00 часов (03.00 мск) 06.05.2020 зарегистрировано 499 (+49) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. Из них успешно завершили лечение и выписались из больниц 133 человека, умерли четыре человека, проходит лечение в стационарах 241 человек, на амбулаторном лечении, в пансионате 121 больной", - говорится в сообщении.