В Германии число жертв COVID-19 почти достигло семи тысяч человек

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Германии за сутки возросло на 947, умерли 165 человек, сообщает институт Роберта Коха.
Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
За все время медики выявили коронавирус у 164 807 человек, скончались 6996 человек. Число выздоровевших превысило 137 тысяч.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (43 371), Северном Рейне-Вестфалии (33 977) и Баден-Вюртемберге (32 576). В Берлине зафиксированы 6092 случая заражения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.