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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T06:57
https://ria.ru/20200506/1571006254.html
В Германии число жертв COVID-19 почти достигло семи тысяч человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276472_0:275:3120:2030_1036x0_80_0_0_776ec16002f52e692e6d7b27c0b77373.jpg
РИА Новости

В Германии число жертв COVID-19 почти достигло семи тысяч человек

06:57 06.05.2020
2012
© AFP 2020 / MATTHIAS RIETSCHELМедицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
© AFP 2020 / MATTHIAS RIETSCHEL
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Германии за сутки возросло на 947, умерли 165 человек, сообщает институт Роберта Коха.
Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
За все время медики выявили коронавирус у 164 807 человек, скончались 6996 человек. Число выздоровевших превысило 137 тысяч.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (43 371), Северном Рейне-Вестфалии (33 977) и Баден-Вюртемберге (32 576). В Берлине зафиксированы 6092 случая заражения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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