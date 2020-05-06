В Британии советник правительства потерял пост из-за визитов любовницы

По его данным, Фергюсон, прогнозы которого принимались во внимание при введении в стране строгих правил социального дистанцирования, заявил, что покидает занимаемый пост в правительственной научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям из-за "ошибки суждения".
Издание отмечает, что нарушения эпидемиологом правил самоизоляции состоят в том, что после введения в стране мер строгой изоляции к нему из другой части Лондона дважды приезжала любовница.
"Я признаю, что допустил ошибку и повел себя неправильно. Поэтому я прекратил участвовать в научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям. Я действовал, полагая, что у меня есть иммунитет после того, как я получил положительный результат теста на коронавирус и полностью изолировал себя почти на две недели после появления симптомов", - цитирует издание британского эпидемиолога.
Примечательно, что в конце апреля именно Фергюсон предупреждал, что преждевременное снятие карантина в Великобритании может обернуться смертью более 100 тысяч человек до конца года. Тогда эксперт отметил, что режим самоизоляции должен сохраняться до тех пор, пока не будет найдено фармацевтическое решение проблемы коронавируса – будь то вакцина или лекарство.
Во вторник вечером глава британского МИД Доминик Рааб сообщил, что число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 693, до 29 427. Это означает, что Великобритания, обойдя Италию, вышла на второе место в мире после США по количеству умерших от коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.