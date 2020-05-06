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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T06:54
https://ria.ru/20200506/1571006215.html
В Британии советник правительства потерял пост из-за визитов любовницы
https://cdn22.img.ria.ru/images/155635/45/1556354505_0:477:2000:1602_1036x0_80_0_0_f5321284eee4a8d1839443a2acf329ec.jpg
РИА Новости

В Британии советник правительства потерял пост из-за визитов любовницы

06:53 06.05.2020 (обновлено: 06:54 06.05.2020)
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© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон был вынужден покинуть пост правительственного советника после того, как нарушил введенный из-за коронавируса режим изоляции, сообщило британское издание Guardian.
По его данным, Фергюсон, прогнозы которого принимались во внимание при введении в стране строгих правил социального дистанцирования, заявил, что покидает занимаемый пост в правительственной научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям из-за "ошибки суждения".
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Издание отмечает, что нарушения эпидемиологом правил самоизоляции состоят в том, что после введения в стране мер строгой изоляции к нему из другой части Лондона дважды приезжала любовница.
"Я признаю, что допустил ошибку и повел себя неправильно. Поэтому я прекратил участвовать в научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям. Я действовал, полагая, что у меня есть иммунитет после того, как я получил положительный результат теста на коронавирус и полностью изолировал себя почти на две недели после появления симптомов", - цитирует издание британского эпидемиолога.
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Примечательно, что в конце апреля именно Фергюсон предупреждал, что преждевременное снятие карантина в Великобритании может обернуться смертью более 100 тысяч человек до конца года. Тогда эксперт отметил, что режим самоизоляции должен сохраняться до тех пор, пока не будет найдено фармацевтическое решение проблемы коронавируса – будь то вакцина или лекарство.
Во вторник вечером глава британского МИД Доминик Рааб сообщил, что число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 693, до 29 427. Это означает, что Великобритания, обойдя Италию, вышла на второе место в мире после США по количеству умерших от коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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