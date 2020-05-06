В Британии советник правительства потерял пост из-за визитов любовницы

По его данным, Фергюсон, прогнозы которого принимались во внимание при введении в стране строгих правил социального дистанцирования, заявил, что покидает занимаемый пост в правительственной научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям из-за "ошибки суждения".

Издание отмечает, что нарушения эпидемиологом правил самоизоляции состоят в том, что после введения в стране мер строгой изоляции к нему из другой части Лондона дважды приезжала любовница.

"Я признаю, что допустил ошибку и повел себя неправильно. Поэтому я прекратил участвовать в научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям. Я действовал, полагая, что у меня есть иммунитет после того, как я получил положительный результат теста на коронавирус и полностью изолировал себя почти на две недели после появления симптомов", - цитирует издание британского эпидемиолога.