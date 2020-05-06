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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T06:41
https://ria.ru/20200506/1571006180.html
В Сербии военные из России продезинфицировали 16 объектов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570027088_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_53739ad2b792dd709295dd3bf7f87b34.jpg
РИА Новости

В Сербии военные из России продезинфицировали 16 объектов

06:41 06.05.2020
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные специалисты обрабатывают улицы города Ниш в Сербии во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
Российские военные специалисты обрабатывают улицы города Ниш в Сербии во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военные специалисты обрабатывают улицы города Ниш в Сербии во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
БЕЛГРАД, 6 мая - РИА Новости. Российские и сербские военные специалисты продезинфицировали за сутки еще 16 объектов в четырех сербских городах, сообщило министерство обороны России.
"Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 16 объектов в городах Нови-Княжевац, Баня-Ковиляча, Лозница и Шабац", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские военные врачи оценили эпидемобстановку и дали рекомендации по противоэпидемическому режиму в больницах городов Лиг, Топола, Нови-Бечей, Новя-Княжевац и Баня-Ковиляча.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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