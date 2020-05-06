Доктор Мясников оценил риск заражения коронавирусом у больных раком

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями, в том числе COVID-19, заявил врач Александр Мясников. Его слова приведены на портале стопкоронавирус.рф.
"В период лечения иммунитет больного ослаблен как самой опухолью, так и непосредственно лечением. Все это создает дополнительную угрозу инфицирования", — пояснил он.
Мясников подчеркивает, что людям с онкологическими заболеваниями нужно особенно тщательно соблюдать самоизоляцию и меры профилактики. Однако прерывать плановое лечение, например курсы химиотерапии, крайне нежелательно. Рекомендуется продолжать их согласно лечебному плану.
"Если у вас не подтвержден COVID-19. При положительном тесте на коронавирус пациентов отправляют под наблюдение с последующим трехкратным тестированием", — отметил Мясников.
Врач заключил, что проведение химиотерапии на период инфицирования стоит отложить.
В России выявили почти 166 тысяч случаев заражения коронавирусом, более полутора тысяч человек скончались, 21,3 тысячи вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф