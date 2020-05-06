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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:41
https://ria.ru/20200506/1571006138.html
Доктор Мясников оценил риск заражения коронавирусом у больных раком
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101076_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_1da83f6fc5e09ad1c738ad411093d2c1.jpg
РИА Новости

Доктор Мясников оценил риск заражения коронавирусом у больных раком

06:40 06.05.2020 (обновлено: 10:41 06.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников во время пресс-конференции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями, в том числе COVID-19, заявил врач Александр Мясников. Его слова приведены на портале стопкоронавирус.рф.

"В период лечения иммунитет больного ослаблен как самой опухолью, так и непосредственно лечением. Все это создает дополнительную угрозу инфицирования", — пояснил он.

Мясников подчеркивает, что людям с онкологическими заболеваниями нужно особенно тщательно соблюдать самоизоляцию и меры профилактики. Однако прерывать плановое лечение, например курсы химиотерапии, крайне нежелательно. Рекомендуется продолжать их согласно лечебному плану.

"Если у вас не подтвержден COVID-19. При положительном тесте на коронавирус пациентов отправляют под наблюдение с последующим трехкратным тестированием", — отметил Мясников.

Врач заключил, что проведение химиотерапии на период инфицирования стоит отложить.
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